Alegeri în SUA: Îl pot înlocui democrații pe Joe Biden?

După prima dezbatere dintre președintele american Joe Biden și probabilul său contracandidat Donald Trump, nu este exagerat să afirmăm că pe democrați i-a cam apucat disperarea. Biden a apărut slăbit și a rostit adesea fraze fără sens. Utilizatorii de social media au glumit că vicepreședinta Kamala Harris ar trebui "introdusă" în locul lui în pauzele de publicitate și că dezbaterea ar fi ca o ceartă umilitoare în familie.

"Democrații sunt în stare de panică", a spus imediat după dezbatere șefa biroului DW de la Washington Ines Pohl.

Care este situația în rândurile democraților în prezent, la câteva zile după dezbatere?

"Dacă imediat după dezbatere a existat multă nervozitate în partid, în ultimele zile baza democraților a strâns rândurile", a spus pentru DW Cathryn Clüver Ashbrook, expertă germano-americană în politici transatlantice la Fundația Bertelsmann.

"Iar potențiali candidați democrați menționați ca posibili înlocuitori ai lui Joe Biden au luat imediat poziție ferm în favoarea actualului președinte."

De exemplu guvernatorul democrat al Californiei Gavin Newsom, unul din posibilii înlocuitori. El a declarat la MSNBC că "nu întorci spatele unui candidat după o singură prestație. Ce fel de partid face asta?"

Biden nu a reușit să amelioreze îngrijorările alegătorilor privind vârsta sa înaintată la dezbaterea din 27 iunie Imagine: Mike Blake/REUTERS

Cât de posibilă este retragerea lui Biden?

Și înaintea dezbaterii s-a vorbit despre temerile că, din cauza vârstei sale, Biden nu ar fi cel mai potrivit candidat pentru prezidențialele din noiembrie - aceste îngrijorări au sporit după prestația lui din dezbaterea televizată.

Schimbarea unui candidat, mai ales a unui președinte în exercițiu, atât de târziu în cursa prezidențială ar fi un lucru foarte neobișnuit, dar nu imposibil.

"Cazul ideal de a înlocui un candidat în acest moment ar fi ca el să se retragă singur", a declarat pentru DW Filippo Trevisan, profesor la American University's School of Communication. "Ar fi cea mai simplă rezolvare."

Trevisan nu crede că Biden, aflat în politică de decenii, va renunța de bunăvoie la șansa de a câștiga un nou mandat la Casa Albă.

"Lucrurile s-ar putea schimba în următoarele săptămâni, în funcție de rezultatele sondajelor", a adăugat Trevisan, expert în politică și campanii electorale. "Dar la ce se vede în prezent, cred că este foarte improbabil ca el să se retragă."

Pe 1 iulie, echipa de campanie a lui Biden a dat publicității o înregistrare video în care Biden se adresează în stare foarte bună unei mulțimi, spunând: "Știu că nu mai sunt tânăr, dar știu cum să-mi fac treaba… și mai știu ceva ce știu milioane de americani - atunci când cazi, te ridici și continui."

Ce s-ar întâmpla dacă Biden s-ar retrage?

În alegerile preliminare, susținătorii democraților și cei ai republicanilor votează în favoarea omului din partid care să devină candidat la prezidențiale. La Convenția Națională Democrată din august, delegații aleg prin vot candidatul democrat la prezidențiale. Marea majoritate sunt pentru Biden. Nu sunt obligați să voteze pentru el, dar se așteaptă asta de la ei, în virtutea modului în care funcționează sistemul electoral american.

Dacă Biden se retrage, este o cursă deschisă pentru toți, spune Trevisan. "Pot vota pentru cine doresc."

Este ceea ce se numește o convenție deschisă. Delegații ar vota conform conștiinței lor. Conducerea Partidului Democrat ar nominaliza un candidat pe care îl consideră cu șanse la alegeri și ar încerca să-i convingă pe delegați să voteze pentru el.

"Vicepreședinta Kamala Harris ar avea dreptul primului refuz", a spus pentru DW J. Miles Coleman, analist electoral la Center for Politics la Universitatea Virginia.

Trevisan crede că nominalizarea doamnei Harris nu ar fi o mișcare prea inspirată, deoarece asocierea ei cu Biden ar putea avea conotații negative, cota ei de popularitate fiind similară cu cea a președintelui.

Când un președinte în exercițiu devine incapabil să-și exercite funcția, de exemplu din cauza unei urgențe medicale, vicepreședintele preia conducerea. Dar vicepreședintele nu devine automat candidat dacă șeful statului se retrage înainte de convenție.

Președintele Biden a dat vina pe oboseala acumulată din cauza călătoriilor cu avionul pentru prestația ștearsă de la dezbaterea din Atlanta Imagine: Brian Snyder/REUTERS

Posibili înlocuitori ai lui Biden: Harris, Newsom, Whitmer

Numele vehiculate până acum ca posibili înlocuitori ai lui Biden ar fi, pe lângă vicepreședinta Harris, guvernatorul Californiei Newsom și guvernatoarea din Michigan Gretchen Whitmer.

Whitmer a fost aleasă guvernatoare în 2018 și realeasă în 2022. Mai ales realegerea ei a fost considerată un mare succes - 2022 a fost un an cu alegeri intermediare, la jumătatea mandatului unui președinte democrat (Biden), și de regulă este dificil pentru candidații partidului care are președintele să convingă alegătorii. Dar Whitmer a reușit - și cu un scor mai bun decât se aștepta într-un stat ca Michigan care nu este un bastion democrat precum California sau New York.

Dar și Whitmer și-a anunțat susținerea pentru Biden după dezbatere, scriind pe platforma X că "trebuie să-i realegem pe Joe Biden și Kamala Harris."

Poate fi ales al candidat în ciuda dorinței lui Biden?

Iar dacă Biden nu vrea să renunțe, pot democrații să numească un alt candidat în ciuda opoziției acestuia la convenția din august?

"Nu se va putea", spune Clüver Ashbrook. În SUA au "avut loc alegeri preliminare unde Joe Biden a câștigat 99% din delegați. Să te opui votului delegaților ar însemna să nu respecți procesul democratic. Când țara se confruntă oricum cu un moment periculos pentru democrația ei, nimeni nu va încerca acest lucru în Partidul Democrat."

Dacă Biden se va retrage și mai târziu, după convenție, din cauza unor probleme de sănătate, de exemplu, delegații nu vor mai putea alege prin vot un alt candidat. Comitetul Național Democrat s-ar întruni în acest caz pentru a decide un candidat, lucru care ar alimenta și mai mult discuțiile privind starea democrației americane.

Adaptare după un articol publicat pe DW-English .