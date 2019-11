Albania în doliu

Gratitudine și aplauze, ori de câte ori o persoană salvată din dărâmături e în viață. Lacrimi și disperare, atunci când alta este găsită fără suflare. La câteva ore după cutremurul devastatoar de 6,4 pe scara Richter, situația este confuză. Echipele de salvare și excavatoarele, inclusiv din țările vecine, lucrează sub presiune pentru a salva victimele. Zona din jurul clădirilor distruse sau care stau să cadă e închisă. Un cordon de polițiști înconjoară dărâmăturile.

Un bărbat cu lacrimi în ochi speră să-și vadă în viață soția și singurul lor fiu. Familia încercase să scape de la etajul trei al blocului lor în noaptea cutremurului, când un planșeu s-a deschis sub ei, soția și copilul dispărând în gol.

Primarul orașului Kruja, Artur Bushi, încearcă să organizeze viața comunității după cutremurul cumplit, adăpostind oamenii care și-au pierdut locuințele.

„Prioritatea pentru noi este salvarea de vieți. Din prima clipă ne-am organizat pentru a face tot ceea ce poate fi făcut în astfel de situații. Am primit ajutor direct din Tirana, dar și mult sprijin din partea țărilor vecine. Solidaritatea este mare. Sperăm să găsim mai mulți supraviețuitori ", a declarat Artur Bushi pentru DW.

Satul Thumane este cel mai puternic lovit.

Una dintre organizațiile active în zona calamitată este Crucea Roșie. Ditjon Kurti, unul dintre salvatori, relatează că imediat după cutremur, ajutoarele din întreaga regiune s-au reunit. "Ajutăm să salvăm oamenii și vom rămâne până când vom fi înlăturat toate dărâmăturile."

Zeci de corturi, primele adăposturi de urgență, au fost instalate pe un teren de fotbal. Familia Torocino locuia la ultimul etaj al unui bloc distrus din Thumane, satul cel mai afectat de lângă orașul Kruja. Încă se mai caută supraviețuitori în grămezile de moloz. Ibije Torocini, mama a doi copii mici, a avut noroc: „Suntem încă total șocați. Copiii tremură neîntrerupt. Cutremurul ne-a lovit în somn. Întregul bloc se balansa. Eu și soțul meu am înșfăcat copiii și am fugit spre ușa din față. Era blocată. Dulapul alunecase în fața ușii. În timp ce încercam să-l împingem, am auzit un zgomot teribil: rezervorul de apă de pe acoperișul nostru se prăbușise prin tavanul de beton și căzuse în mijlocul sufrageriei. Am reușit să deschidem ușa și să fugim afară. La doar câteva momente după ce am fost în siguranță, blocul nostru s-a prăbușit ”.

Si familia lui Klevis Toci a avut noroc: „Am văzut moartea cu ochii, totul se clătina. Familia mea a reușit să iasă din bloc, dar mulți dintre vecinii mei nu s-au putut salva. Mă rog să mai fie în viață! "

Operațiuni de salvare în satul Thumane

Solidaritate excepțională în Albania

Teama și șocul domină în continuare. Până acum s-au înregistrat aproximativ 300 de replici. Primarul Bushi anunță că guvernul intenționează să încheie contracte cu mai multe hoteluri din orașele apropiate, Lezha și Durres, astfel încât oamenii să poată obține rapid o cazare decentă.

În special sprijinul țărilor din jur - Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Grecia, România, Serbia - îi impresionează pe cei afectați. Albania și Kosovo au declarat doliu național pentru ziua de miercuri. Primul ministru albanez, Edi Rama, urma să fie marți la Berlin, dar și-a anulat vizita. „De fapt, spune Rama, ne-am fi dorit trei zile de doliu național. Dar 28 și 29 noiembrie sunt cele mai înalte sărbători naționale ale noastre. Nu putem sărbători fi fără griji anul acesta. Totuși, nu ne putem imagina în aceste zile să arborăm steagul național albanez în bernă. "

„Prin urmare”, a spus Rama, „anul acesta vor fi zile de solidaritate națională pe 28 și 29 noiembrie, zile de respect pentru morții noștri și de recunoștință pentru salvatori ”.

Solidaritatea în rândul albanezilor de acasă și din străinătate este imensă: mii de oameni trimit donații pentru victime.