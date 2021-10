Ajutor pentru tineretul spaniol (aproape) pierdut

Iván Rosero are 22 de ani şi nu se înţelege prea bine cu părinţii, în casa cărora locuieşte. Nu simte niciun imbold şi nici nu are banii necesari pentru a părăsi casa părintească. Urmează cursuri oferite de stat pentru a deveni tehnician video, dar nu câştigă încă niciun ban.

În situaţii asemănătoare se află majoritatea tineretului în Spania. În medie, abia la 30 de ani oamenii devin independenţi din punct de vedere financiar şi încep să trăiască pe cont propriu. Spiritul de familie larg răspândit în societate a fost speculat multă vreme de politicieni şi angajatori pentru a face economie de bani. Cu timpul, tinerii au devenit comozi, dar acum lucurile urmează să se schimbe.

Guvernul spaniol a anunţat că alocă în noul buget 100 de milioane de euro pentru măsuri pe piaţa muncii şi a spaţiului locativ, destinate special tinerilor. Astfel, măsurile de stimulare a tineretului cresc cu 85 la sută. Dar această sumă nu este de ajuns, exemplul trebuie urmat şi de întreprinzătorii spanioli, a declarat ministra Muncii, Yolanda Díaz.

Tânărul Ivan Rosero locuieşte în continuare la părinţi

Sătui şi răsfăţaţi

Aceasta fiindcă aproximativ 40 la sută din tinerii cu vârste sub 29 de ani nu au în Spania niciun job, potrivit statisticilor oficiale. Premierul Pedro Sánchez a făcut anul trecut reclamă unei "naţiuni start-up", dar tineretul nu este dispus să-şi asume riscuri şi să-şi deschidă firme. "Cine locuieşte acasă cu părinţii şi nu duce lipsă de nimic, nu simte nevoia să salveze lumea", a recunoscut şi Iván.

Dacă majoritatea Parlamentului va vota lunile viitoare proiectul de buget, tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani vor primi o îndemnizaţie pentru chirie în valoare de 250 de euro lunar, cu condiţia să nu câştige mai mult de 24.000 de euro brut pe an, ceva mai puţin decât salariul mediu în Spania. Premierul a anunţat de asemenea plata unei îndemnizaţii culturale unice pentru tineri, în valoare de 400 de euro.

Nu există burse de studii, nu există joburi

Julieta Martinez din Madrid, în vârstă de 21 de ani, tocmai participă la un program de schimburi academice şi studiază pentru un semestru la Münster, în nord-vestul Germaniei. Ea este uluită că "aici există fără complicaţii joburi flexibile pentru studenţi, cazare ieftină pentru studenţi şi burse de studii." În Spania nu există nimic de genul acesta. "Dimpotrivă, orice angajator spaniol pretinde experienţă de muncă şi vrea să lucrezi autonom. Dar de unde să căpătăm noi aşa ceva, dacă nu există joburi flexibile pentru noi?", se întreabă Martínez.

Vârstele medii la care tinerii din Europa îşi părăsesc casa părintească

Formarea profesională nu a fost până acum bine privită în societatea spaniolă, dintr-o neînţelegere a contextului general. Abia la presiunile Bruxelles-ului, făcute din pricina ajutoarelor directe "Next Generation" pentru tineri, în valoare de 140 de miliarde de euro, politicienii, angajatorii şi sindicatele s-au aşezat la masa tratativelor. Şi au convenit majorarea salariului minim lunar la 965 euro, contracte de muncă mai stabile şi introducerea sistemului dual de formare profesională.

Julieta Martinez este uluită de facilităţile de care beneficiază studenţii în Germania.

Şoferi de taxi cu studii superioare

Acest succes i se datorează ministrei Muncii din Spania, Yolanda Díaz: "Trebuie să începem să adaptăm sistemul nostru de educaţie nevoilor pieţei, dacă vrem să combatem şomajul masiv în rândul tinerilor", a declarat ea. Fiindcă mult prea mulţi tineri studiază la universitate şi apoi îşi câştigă existenţa ca şoferi de taxi.

Yolanda Díaz, o femeie energică în vârstă de 50 de ani, este fără îndoială starul guvernului spaniol. Activitatea ei şi a Ministerului Educaţiei vor fi decisive pentru rezultatul alegerilor parlamentare din 2023. Fiindcă în Spania abandonul şcolar a ajuns la 16 la sută, un nivel fără precedent în Europa.

Un sistem educaţional rigid

Aceasta se datorează unui sistem şcolar de modă veche, foarte sever. A repeta clasa e ceva normal, examenele de corijenţă sunt standardul şi nu excepţia. Cine îşi poate permite îşi trimite copiii la şcoli şi universităţi private, unde exigenţele nu sunt atât de mari. Iván, de exemplu, a urmat o şcoală publică şi a dat de mai multe ori examenul de bacalaureat până a obţinut, în sfârşit, diploma de absolvent.

Dar prin aceasta nu-i este asigurat accesul la învăţământul superior. În Spania se mai dă un examen teoretic cu întreaga materie predată în şcoală. Iar pentru ocuparea unui post în sectorul bugetar, ceva foarte râvnit în această ţară, mai există o procedură de selecţie, care se poate întinde pe durata mai multor ani.

Fondurile "Next Generation" au urnit deja o sumedenie de lucruri

Guvernul are timp până în decembrie să convingă Parlamentul să voteze proiectul de buget favorabil tinerilor. Până acum, premierul Sánchez nu are majoritate, fiindcă jocurile politice cu motivaţie ideologică întârzie adesea reformele în Spania. "Şi sora mea în vârstă de 26 de ani trăieşte încă, la fel ca şi mine, la părinţi. Cumva am impresia că nu mai avansăm deloc", spune Iván Rosero.

La fel ca mulţi alţii de vârsta lui, Iván nu este prea interesat de politică, dar Yolanda Díaz este o politiciană pe gustul său. Ministra Muncii avertizează să nu se repete în Spania fenomene care au loc în SUA: "Trebuie să avem mare grijă ca societatea noastră să ofere posibilităţi tuturor, altmineri stimulăm conflicte şi violenţă în mediul urban."

Alături de ea se află ministra pentru Construcţia Spaţiului Locativ, Raquel Sánchez. Pentru imobilele care stau nelocuite impozitul a fost majorat. Astfel se urmăreşte amplificarea ofertei de spaţiu de închiriat, concomitent cu ieftinirea chiriilor. Potrivit Institutului Naţional de Statistică din Spania, 3,4 milioane de locuinţe sunt în prezent goale.