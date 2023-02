Ajutată de Ucraina, Moldova a dejucat un plan rusesc de lovitură de stat

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, racheta a fost detectată la ora 10.18. Aceasta a zburat spre Ucraina deasupra localității Mocra din regiunea transnistreană și, ulterior, deasupra localității Cosăuți din raionul Soroca. Incidente asemănătoare s-au mai produs în ultimele luni motiv pentru care Chișinăul cere insistent partenerilor occidentali sisteme moderne antirachetă.

Moldova are nevoie urgent de o umbrelă de securitate

„Riscul de survolare ilegală a spațiului nostru aerian de către rachetele lansate de ruși persistă. Asta înseamnă că trebuie să fim mereu în alertă”, a declarat joi seara, în cadrul unui interviu televizat, ministrul moldovean al Afacerilor Interne, Ana Revenco.

„Rusia continuă războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar atacurile cu rachete asupra țării vecine afectează direct și negativ cetățenii țării noastre. Respingem cu tărie acțiunile și declarațiile recente neprietenoase în raport cu Republica Moldova, fapt absolut inacceptabil de către poporul nostru. Chemăm Federația Rusă să oprească agresiunea militară asupra țării vecine, care provoacă numeroase pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale”, se arată într-un comunicat al Ministerului moldovean de Externe difuzat în legătură cu violarea repetată a spațiului aerian al Moldovei de către Rusia.

„Rusia nu dă o para chioară pe independența noastră. Este evident că Republica Moldova nu are altă soluție decât să ceara deschis sprijinul României, al UE și NATO, pentru a ne proteja spațiul aerian de atacurile banditești ale lui Putin. Poți sa-l convoci pe Vasnețov la MAEIE de trei ori pe zi și oricum nimic nu se va schimba. Dacă vom sta în continuare și vom asista la aceste acțiuni ca niște „miorițe” blege (dar neutre), să nu ne mire că mâine-poimâine rușii vor debarca trupele pe aeroportul din Chișinău”, a scris într-un comentariu fostul președinte al Curții Constituționale din Moldova, Alexandru Tănase.

Care era planul Rusiei în raport cu Moldova în toamna anului 2022?

Oficialii de la Chișinău au dezvăluit detalii din planul rusesc de destabilizare a Moldovei și de deturnare a cursului proeuropean al țării prin lovitură de stat, despre care a vorbit joi, la Consiliul UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Informația a fost confirmată de Președinția de la Chișinău și de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, iar detalii despre planul rusesc eșuat au oferit miniștrii de Externe, Nicu Popescu, și cel al Afacerilor Interne, Ana Revenco.

„Pe parcursul anului trecut am fost martorii încercărilor eșuate de a destabiliza Guvernul și cursul de integrare europeană, inclusiv prin proteste plătite. Toate aceste încercări au eșuat pentru că cetățenii noștri spun ferm că își doresc să trăiască în democrație, pace și prosperitate, în calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene”, a menționat șeful diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu.

Așa-zisele proteste din toamna anului 2022 au fost parte a acelui plan rusesc, susține șefa de la Interne, Ana Revenco. Din același plan menționat de Zelenski au făcut parte alertele cu bombă care au bulversat timp de două luni Moldova, atacurile cibernetice fără precedent, propaganda masivă și concertată, multiplicarea știrilor false. „Amintiți-vă de acei saci cu bani împărțiți pentru a mima dezacordul cu actul guvernării, amintiți-vă de șantajul energetic pe fundalul căruia s-a încercat creșterea nemulțumirii populației, pentru că acel șantaj energetic a generat creșterea în lanț a prețurilor la produse. S-a încercat blocarea lanțului logistic de aprovizionare și utilizarea migrației ca armă. Toate aceste elemente ale războiului hibrid au fost aplicate de Rusia în raport cu Republica Moldova în toamna anului 2022. Scopul lor era să radicalizeze societatea pentru ca ulterior să genereze destabilizări dramatice”, susține Ana Revenco.

Sacii cu bani au fost sechestrați de oamenii legii

„Dar noi am știut despre acest plan și am întreprins măsuri, inclusiv investigații cu sechestrarea sacilor cu bani pentru proteste. Prin urmare, planul Rusiei de schimbare a cursului democratic al țării a eșuat. Dar noi în continuare trăim acest război hibrid. Împotriva noastră se duce un război mediatic foarte pervers, în continuare se încearcă radicalizarea societății, este alimentat un nivel profund de neîncredere în autorități. În continuare trăim într-un context foarte volatil de securitate. La MAI activează în regim non stop centrul de comandă. Grupul analitic monitorizează atent tot ce se întâmplă în regiune, facem permanent schimb de informații cu partenerii strategici și asta ne permite să ținem actualizate toate planurile de răspuns. Toate lecțiile învățate în 2022 se regăsesc în aceste planuri de răspuns”, a spus ministrul moldovean de Interne.

Potrivit Anei Revenco, cele mai mari pericole care planează acum asupra Moldovei sunt criminalitatea transfrontalieră și probabilitatea unui nou val de refugiați ucraineni. „Sunt mulți indivizi care încearcă să profite de acest război. Este vorba de trafic de arme și muniții, de droguri și de persoane. Noi înregistrăm azi o deviere de la indicii specifici. De trei ori a crescut numărul cazurilor de trafic de arme depistate la frontieră. În mare parte sunt implicați cetățeni ucraineni. De patru ori a crescut numărul cazurilor depistate de trafic de droguri la frontiera moldo-ucraineană. Scopul nostru este să nu admitem coagularea grupărilor criminale în Moldova și folosirea țării drept coridor de tranzit de substanțe interzise spre Europa”, a menționat Ana Revenco.

Ea a mai spus că, în cazul în care Moldova ar fi atacată militar de către Rusia, întregul efectiv al MAI ar trece sub comanda Armatei. „Planurile de contingență deja există și fiecare instituție știe ce are de făcut”, a precizat ministrul moldovean de Interne.