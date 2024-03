Adolescenții, capital electoral pentru AfD?

Adolescenții vor putea, în premieră, să voteze în alegerile europene din acest an. Considerat de analiști ca fiind istoric, scrutinul european este puternic influențat de rețelele sociale.

De la vârsta de 16 ani încolo ți se permit multe lucruri. Între altele să bei alcool, să conduci un scuter, ori să îți cumperi singur smartphone. Totuși, cu excepția câtorva alegeri locale și regionale, pe lunga lista a lucrurilor permise adolescenților nu se afla și participarea la vot. La următoarele alegeri pentru Parlamentul European, care vor avea loc la începutul lunii iunie, tinerii de 16 și 17 ani vor putea însă, în premieră, să meargă la vot. De altfel, Germania a decis încă din noiembrie 2022, după îndelungi dezbateri, să reducă vârsta minimă pentru vot la alegerile europene. De asemenea, tinerii din Belgia, Austria, Grecia sau Malta vor putea și ei să voteze în acest an.

Din acest motiv, organizații din domeniul educației și unele fundații oferă ateliere și reuniuni de informare pentru a-i "pregăti" pe tineri pentru alegerile europene, după cum informează Fundația Friedrich Ebert, apropiată de Partidul Social-Democrat german. Astfel de programe de informare pleacă de la premisa că mulți tineri nu știu cu cine pot vota și nici care sunt consecințele votului asupra vieții lor.

AfD în căutare de voturi pe TikTok

Pe de altă parte, după cum bine se știe, majoritatea tinerilor își îndreaptă atenția spre o cu totul altă sursă de informare: platforma TikTok. Acolo, Alternativa pentru Germania (AfD), un partid populist de dreapta și parțial de extremă dreapta, duce o campanie electorală insistentă, menită să convingă în special tinerii.

Maximilian Krah, candidatul AfD în alegerile europene, are succes pe TikTok Imagine: MAX SLOVENCIK/picturedesk.com/APA/picture alliance

Principalul candidat al AfD la alegerile europene, Maximilian Krah, nu se prezintă doar ca om politic, ci și ca expert în întâlniri, care oferă sfaturi pentru bărbații tineri. "Bărbații adevărați sunt de dreapta, bărbații adevărați au idealuri, bărbații adevărați sunt patrioți. Se descurcă ei și cu iubita", afirmă Krah într-un clip video care a atras milioane de vizualizări. În alte intervenții, același reprezentant al AfD te avertizează că "mama ta va suferi de sărăcie la bătrânețe” sau că "guvernul federal te detestă".

Mesajele lui au priză la public. O analiză a consilierului politic Johannes Hillje, prezentată pe larg de ZDF, arată că postările video pe TikTok ale grupului parlamentar al AfD din Bundestag obțin de aproximativ zece ori mai multe vizualizări decât cele ale altor partide. În plus, conturile deputaților AfD, ale politicienilor locali și ale influenserilor de dreapta difuzează conținuturi similare.

Mesaje simple și emoționale

"Pentru mine rămâne un mister de ce restul partidelor nu depun mai mult efort pe TikTok", spune Klaus Hurrelmann, cercetător în domeniul tineretului, într-un interviu pentru DW. "Să nu uităm că tânăra generație a crescut în lumea digitală, tinerii comunică doar prin acest canal și nu percep informațiile politice decât prin canale digitale".

TikTok - Primul venit, primul servit cu audienţă şi promovare Imagine: Marijan Murat/dpa/picture alliance

De subliniat ar fi și că succesul răsunător al AfD pe TikTok se explică inclusiv prin modul în care funcționează algoritmii. Astfel, cu cât conținutul este mai provocator, cu atât autorul lui va stârni mai multă atenție. Nimeni nu poate garanta că alte partide politice au șanse reale să recupereze timpul pierdut în favoarea AfD, câtă vreme multe platforme îi recompensează cu primii sosiți, promovându-le cu prioritate conținutul, scrie socialmediawatchblog.

Cu alte cuvinte, producțiile primului venit vor fi mai des recomandate pe platformă decât conținutul conturilor care s-au alăturat platformei mai târziu. "Mesajele lor sunt în cel mai bun caz simple și emoționale, de multe ori extrem de scurte și înșelătoare. Ele se potrivesc așadar perfect cu modul în care funcționează social media", mai scrie socialmediawatchblog despre impactul clipurilor AfD.

De la pandemie la criza climatică

Pentru Hurrelmann, succesul AfD în rândul tinerilor nu este o mare surpriză. El atrage atenția că tinerii care votează pentru prima dată au multe griji. Efectele pandemiei și ale măsurilor restrictive luate de autorități, cum ar fi închiderea școlilor și interdicțiile de contact, încă nu au ieșit din memoria tinerilor. "A fost o perioadă de tulburare profundă pentru ei. Imediat după pubertate, la vârsta de 12 sau 13 ani, să te trezești că nu poți controla propria viață", spune el.

Şcoli, magazine şi săli de sport închise, interdicţii de întâlnire cu prietenii, etc. Restricţiile severe din timpul pandemiei au dat peste cap viaţa a milioane de adolescenţi Imagine: Fleig Eibner-Pressefoto/picture alliance

Criza climatică, inflația, lipsa de locuințe și sărăcia în rândul persoanelor în vârstă sunt alte probleme care îi sperie pe mulți tineri. "Este o situație ideală pentru un partid precum AfD", continuă Hurrelmann. "AfD poate puncta faptul că guvernele nu au reușit să prevină niciuna dintre aceste incertitudini". Un rezultat al acestor promisiuni a apărut chiar în toamna trecută, în alegerile regionale din landul Hessa din vestul Germaniei, unde AfD s-a clasat pe locul al doilea în rândul alegătorilor tineri (cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani).

O generație divizată

Acest rezultat notabil pentru AfD a fost probabil determinat în principal de tinerii de sex masculin. "În ceea ce privește AfD, treaba este foarte clară. Este un partid dominat de bărbați, ales și susținut mai degrabă de bărbați. Iar acest lucru se reflectă și în votul acordat de tineri", explică cercetătorul Hurrelmann.

Atracția partidelor de dreapta pentru bărbații tineri nu este un fenomen tipic german. Studiile arată că, în rândul generației Z, bărbații și femeile din întreaga lume se îndepărtează tot mai mult din punct de vedere politic. Acest lucru înseamnă că tinerii bărbați fie rămân pe loc din punct de vedere politic, fie devin mai conservatori, în timp ce tinerele femei devin mai progresiste, potrivit unei evaluări realizate de Financial Times.

În perspectiva alegerilor europene de la începutul lunii iunie, Hurrelmann crede că AfD are o șansă bună: "Tinerii votează cu gândul la anumite subiecte. Or, un partid precum AfD, sigur că are șanse bune bune de succes, pentru că tinerii nu se întreabă prea des dacă subiectele respective sunt musai relevante pentru Europa".

Adaptare după un articol publicat pe DW Deutsch .