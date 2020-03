Adevar si exagerare in atitudinea fata de coronavirus - Interviu cu psihologul Daniel David

In principal, explica pentru Ziare.com psihologul Daniel David, de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru ca Romania inca e terenul unor schimbari in societate, in care o cultura colectivista se confrunta cu una a autonomiei.



Pe tot acest fundal, nici mass-media nu s-a descurcat mai bine in a nu alimenta panica, iar autoritatile nu beneficiaza de incredere sociala si atunci nu ii pot asigura pe oameni ca nu e nicio catastrofa iminenta.



Daniel David este profesor de stiinte cognitive clinice la Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca si autorul unei cercetari de psihologie a poporului roman - Psihologia poporului roman. Profilul psihologic al romanilor intr-o monografie cognitiv-experimentala -, derulata intre anii 2005 si 2015, care ofera un profil psihologic al romanilor ce contrazice sau contextualizeaza cliseele care circula despre acesta.



De ce polarizeaza pana si o tema care la prima vedere e neutra, in sensul ca nu cere o adeziune ideologica, cum e aceea a coronavirusului? Unii iau cu asalt supermarketurile, ceilalti ii ironizeaza pe primii si tot asa.



Romania este din punct de vedere psiho-cultural intr-o faza de "lupta" si schimbare paradigmatica, ca sa extind conceptul lui Thomas Kuhn de la revolutiile stiintifice la societate. Paradigmele care se afla in "lupta" nu sunt doar diferite, ci adesea sunt incompatibile (ex. in termenii psihologului olandez Hofstede: colectivism vs. autonomie; concentrarea vs. descentralizarea puterii sociale; control comportamentului prin pedepse vs. controlul prin recompense; evitarea incertitudinii vs. imbratisarea acesteia ca oportunitate de dezvoltare).

Cititi interviul integral accesand linkul de mai jos.