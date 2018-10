A minti mintire in Parlamentul European

Ori care se confunda cu tara, ca si cum ei ar fi "romani adevarati". Sau verzi. Iar pe criticii lor, prin definitie "rauvoitori", sau "incompetenti", ii incurca, de asemenea, cu niste tradatori si ticalosi.

Adevarul e pe dos. Dar, sa nu ne imbatam cu apa rece. Din unghiul ventrilocului marionetei comparute miercuri, 3 octombrie, in fata Parlamentului European, ventriloc care nu e, neaparat, Liviu Dragnea ci, poate cu mai multa indreptatire, ideologul lui Vladimir Putin, Dughin, sau chiar tarul KGB-ist insusi, Dancila si-a indeplinit sarcina eficient.

Caci, bine dresati, trimisii puterii peceriste care se da pesedista, dar e, in fapt, national-comunista cat cuprinde si-au facut treaba cum trebuie, de vreme ce au mintit rau, au mintit cu aplomb, au mintit cu tupeu, au mintit masiv. Si au mintit si frumos, adica patriotic, gadiland urechile multor insi intotdeauna lesne de prostit cu nationalisme false, de doi lei.

Un neica nimeni obraznic, nu doar ignar, a transpus cuvantul de ordine al propagandei putiniste si a bagat, in plus, in lupta, gogosi cu cifre.

Potrivit fantasmagoriei europarlamentarului PSD-ist Dan Nica, menite sa acrediteze o falsa "nevoie" de reformare a justitiei romanesti, "98% dintre cei trimisi in judecata pentru coruptie" ar fi fost, chipurile, "achitati in Romania".

Daca asa ar fi stat lucrurile si Nica n-ar fi pus in circulatie "fake news", in speta o inventie ordinara, ar fi fost minunat. Ar fi insemnat ca judecatorii nu cad in capcanele procurorilor, iar statul de drept functioneaza ca uns, de vreme ce nu se pedepsesc nevinovati.

Realitatea e ca, fie si cu defectiuni, statul de drept si justitia cu magistratii ei, procurori sau judecatori, chiar au functionat in Romania. Pana a venit la putere PSD si a inceput marele rollback, marea contrarevolutie antidemocratica, la care asistam in prezent.

Realitatea e ca, sub Kövesi, DNA si-a indeplinit menirea, lucrand la fel de eficient ca procuraturile occidentale. Cu o medie de achitari definitive de mai putin de doua procente.

Dar ce conteaza realitatea pentru politrucii armatei rosii? Ori pentru ai ostirii baronilor rosii? Intre care Dancila, al carei ventriloc a mintit ca premierul ar stapani bine si foarte bine limbi straine ca franceza si engleza. Or s-a constatat ca, spre rusinea poporului al carui prim ministru este prin voia lui Dragnea si a PSD, femeia are nevoie de translator cand iese in lume si nu se multumeste, vai, sa taca bland, ori sa rada tamp sub forma de "hehe".

Si intrucat ventrilocul, chin suprem, a silit-o sa citeasca un text, femeia ce era sa faca? I-a dat glas, si inca agresiv, pentru uzul romanului credul, care s-a bucurat s-o auda "reperand onoarea" tarisoarei. Si pe a "romanului adevarat", dupa cum s-a exprimat ministrul de Interne, Carmen decat-Dan, sefa gazarilor si manuitorilor de bastoane din jandarmeria PSD - caci a Romaniei si a romanilor nu se poate numi-, elogiind discursul himeric al Veoricai Vasilica.

Or, culme a ipocriziei si contrafacerii, Dancila, "romanca adevarata", a mintit si ea, ca Nica, de au inghetat apele in cuvantarea laudata de ministrul de Interne din Videle.

Premierul cu voie de la Dragnea a incriminat, fara suficient temei, monitorizari ale serviciilor secrete atribuindu-le proportii de nimic probate, precum si protocoale perfect legale de cooperare institutionala intre SRI si justitie.

Tot fara acoperire faptica, Dancila a infierat, manipulativ, dosarele penale adesea insignifiante, prezumtiv prea numeroase, intentate sistematic magistratilor de inculpati nemultumiti sau santajisti, dosare pentru care de regula slujitorii justitiei nu au nicio vina.

In fine, interventiei excelente a Monicai Macovei, sefa de guvern a regimului Dragnea i-a raspuns cu alte gogonate. Cea mai flagranta e afirmatia, potrivit careia poporul ar "iubi si sustine PSD si guvernul" intrucat i-ar fi "ridicat nivelul de trai".

Devoalarea minciunii s-a petrecut de aceasta data, in chip memorabil, inca inainte de a fi fost rostita. Poporul a demontat-o iesind cu sutele de mii in strada, in ultimii doi ani, precum si votand cu picioarele, prin emigratie masiva.

Ce parere are Diaspora? S-a vazut la alegerile prezidentiale, precum si la 10 august, o mare adunare romaneasca pasnica si anticleptocratica, de la care PSD vrea cu orice pret sa abata atentia, inclusiv prin plebiscitul de la 6 si 7 octombrie.

Culmea, brasoava cu poporul care ar "iubi", chipurile, "guvernul" si pe "PSD" a demascat-o, involuntar, chiar PSD. A denuntat-o refuzand alegeri anticipate, (pe care le-ar fi decretat urgent, daca era popular).

In locul anticipatelor, principalul partid guvernamental si aliatii lui prefera manipularea si polarizarea prin diversiunea referendumului cu privire la familia traditionala.

Atat aceasta consultare populara, legislativ inutila, cat si discursul insolent, cu inflexiuni ultranationaliste, al Dancilei, din PE, sunt menite sa relegitimeze partidul guvernamental, prezentandu-i pe ex-comunisti ca presupusi patrioti si ortodoxisti.

Dar oricat de mare ar fi aplombul lor, minciunile sfarsesc, mai totdeauna, prin a avea picioare scurte. Iar uneori, efecte catastrofale.

Contrar politologilor carora le place sa se autoamageasca, crezand ca PSD si Dragnea ar detine circumstanta atenuanta a naivitatii si n-ar intelege cat rau fac tarii prin belicoasa si dezastruoasa lor prestatie din PE, mi-am reliefat de mult convingerea ca lucrurile stau, din pacate, net mai rau.

Actualul regim cleptocrat da, de ani de zile, semne ca regizeaza reconvertirea totalitara a statului cu buna stiinta, prin demersuri sistematice, dar partial bine machiate si escamotate sub pretentii "democratice".

Aceasta reconvertire implica nu doar distrugerea independentei justitiei si, prin demolarea ei si a separatiei puterilor, a statului de drept, ci si iesirea din Europa, precum si ralierea tarii, fara alternativa geopolitica in ocurenta unui Roexit, la imperiul euroasiatic al Kremlinului.

In fata acestui pericol, Europa, Comisia si democratiile apusene, au reactionat, mai nou, pasabil, in PE. Dar aceasta reactie e tardiva si insuficienta. UE nu are mecanismele necesare intoarcerii la ratiune a unor regimuri duse, putinist, cu pluta.

Doar romanii le pot arata, prin protest masiv, guvernantilor, ca nu se mai lase mintiti si dezbinati. Dar chiar nu se mai lasa?