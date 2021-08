A fost declanșat mecanismul de demitere a procurorului general al Republicii Moldova

„Am înregistrat un proiect care vine să modifice legea cu privire la Procuratură, în sensul includerii unor mecanisme de evaluare a activității procurorului general și de instituire a răspunderii disciplinare a acestuia. Ambele mecanisme prevăd posibilitatea eliberării din funcție a procurorului general, în cazuri întemeiate, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor”, a explicat Litvinenco. El a precizat că amendamentele se referă și la modificarea componenței CSP.

Reacția noului ministru al Justiției vine la mai puțin de o oră după ce președinta Maia Sandu a criticat dur activitatea Procuraturii Generale în dosarele de mare corupție. Șefa statului a convocat marți ședința Consiliului Suprem al Securității, în încercarea de a afla ce măsuri întreprind autoritățile responsabile pentru a preveni fuga din țară a unor persoane conectate la scheme și la dosarele de rezonanță, dar conducerea Procuraturii a ignorat evenimentul. Motivul – întreaga conducere a Procuraturii Generale este plecată în vacanță.

Procuratura, protectoarea hoților

„Avem mai multe situații când persoane responsabile de abuzuri majore, implicate în ilegalități, au părăsit Republica Moldova, sunt în căutare internațională și vedem lipsă de progres din partea instituțiilor statului, în special din partea Procuraturii, pentru readucerea lor acasă și tragerea lor la răspundere. Am avut o discuție cu referire la acțiunile întreprinse pentru a nu admite ca marii corupți, lideri ai grupărilor criminale, să fugă din țară până a fi condamnați definitiv, așa cum au făcut-o deja unii, cum ar fi Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Ilan Șor și Constantin Botnari în 2019, mai recent Vladimir Andronache, Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc. Procuratura spune că procedurile sunt de vină și că nu pot aplica măsuri de restricționare a deplasării”, a menționat Maia Sandu după ședința CSS.

„Din păcate, Procuratura este în vacanță – și la propriu, și la figurat”, a remarcat șefa statului, iar la scurt timp, Sergiu Litvinenco a făcut anunțul despre înregistrarea proiectului de modificare a Legii Procuraturii, ce ar face posibilă demiterea actualului procuror general. Acesta s-a arătat uimit de inacțiunile procurorilor în cazul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon (eliberat din pușcărie în perioada mandatului procurorului Stoianoglo), care a părăsit recent Republica Moldova și a fost filmat de moldovenii din diaspora la Londra.

„După ședința Consiliului Suprem de Securitate, am rămas contrariat de anvergura inacțiunii instituțiilor noastre de drept. De exemplu, „pacientul englez” Platon Veaceslav este inculpat în trei dosare (care sunt trimise în instanță), având statut de învinuit în alte două dosare aflate în faza de urmărire penală. Cu toate acestea, în raport cu el nu există absolut nicio măsură preventivă. Niciuna! Din contră, a fost lăsat să fugă nestingherit din țară”, s-a revoltat ministrul Justiției.

Potrivit lui Litvinenco, „fugari cu dosare la activ sunt foarte mulți”: „Numai Andronache cât face (Andronache este cercetat în dosarul de deposedare a statului de sediul Consulatului Republicii Moldova din Odesa – n.n.)… Și asta deși la una din ședințele anterioare ale CSS am fost asigurați că pe episodul consulatului de la Odesa, în care fostul „ales al poporului” a fraudat statul cu milioane, este un dosar care foarte curând va fi finalizat”, a spus Litvinenco.

Mai întâi va fi modificată componența CSP

El susține că proiectul înregistrat marți vine să responsabilizeze procurorul general în fața statului și a cetățenilor și vine să restabilească un oarecare echilibru între drepturile și obligațiile procurorului general, astfel încât pe parcursul mandatului acesta să ia decizii în interesul oamenilor, cunoscând că există riscul de sancționare pentru incompetență, inacțiune sau rea-voință.

Cel mai probabil, dacă nu-și va da demisia, Stoianoglo va fi demis prin intermediul CSP, dar după ce Parlamentul va interveni și în privința acestei structuri, care acum îl protejează. De altfel, Litvinenco a și anunțat despre modificarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor, urmând a fi aplicată o formulă „ce va asigura o mai mare independență a acestui organ”. Totodată, Litvinenco a vorbit despre procedura suspendării procurorului general pe parcursul urmăririi penale și numirea unui interimar pentru această perioadă.

Mai tranșant a vorbit despre demiterea lui Stoianoglo noua șefă a executivului de la Chișinău, Natalia Gavrilița. În cadrul unei emisiuni televizate, ea a spus clar că „procurorul general va fi demis iar sistemul curățat. Cetăţenii nu înţeleg cum un procuror poate activa doi ani de zile şi, în aceşti doi ani, să nu fie nimeni pedepsit. Dimpotrivă, să fie eliberaţi criminalii din închisoare. Pleacă unul ca unul în ţări străine. Noi avem mandat de la cetăţeni să schimbăm felul în care acţionează Procuratura. Nu putem să trăim în această minciună că sistemul judecătoresc este independent, sistemul procurorilor este independent. Independent de ce? De lege, de justiţie, de oameni? Cetățenii au spus foarte clar că vor o schimbare, pentru că nu mai pot de atâta nedreptate”, a spus Natalia Gavrilița.

Virtuțile lui Stoianoglo: „Eu nu am făcut dosare la comandă”

Înainte de a pleca în vacanță, în cadrul unui interviu, procurorul Alexandr Stoianoglo a spus că nu înțelege de ce ar trebui să-și dea demisia și a sugerat că nu va pleca de bunăvoie. „Eu nu am fost numit pe criterii politice. Eu am trecut și am câștigat concursul organizat de guvernul condus atunci de Maia Sandu. Nu e vina mea că nu a câștigat persoana pe care a promovat-o. Din ce cauză eu trebuie să plec? Ce am încălcat eu? Procurorii precedenți au fost învinuiți că au făcut dosare la comandă. Eu nu numai că nu am făcut dosare la comandă, pe durata mandatului meu nu au fost dosare nici în privința oamenilor de afaceri, nici a jurnaliștilor, nici a reprezentanților societății civile, nici a reprezentanților puterii locale”.

Alexandr Stoianoglo a ajuns procuror general al Republicii Moldova după ce, în noiembrie 2019, socialiștii și democrații s-au aliat și au demis guvernul pro-european condus de Maia Sandu. Asta după ce ea și-a angajat răspunderea pentru un amendament la Legea Procuraturii ce i-ar fi permis să propună Consiliului Superior al Procurorilor o „listă scurtă” cu candidați la funcția de procuror general. Stoianoglo a fost confirmat ulterior în funcție de ex-președintele pro-rus Igor Dodon.