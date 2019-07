A existat cu adevărat aselenizarea?

Niciun american nu a pus vreodată piciorul pe lună. Totul a fost falsificat, totul e doar Fake.

Aselenizările? Înscenări filmate în studiouri de televiziune luminate fals sau prost.

Și în plus cu greșeli de amatori, precum steagul american care flutură. Pfffff. Ca și cum un steag pus pe lună ar flutura. Fără atmosferă. Fake. O teorie a conspirației creată de americani pentru a le arăta sovieticilor că au reușit ceva ce ei nu au putut.

Noi am trimis oameni pe lună, voi nu: Space Race, Războiul Rece. E nevoie uneori de astfel de metode.

Mașini de provocat cutremure și oameni-reptilă

Și dacă tot suntem la teorii ale conspirației, mai avem câteva. Se spune că în Alaska cea sălbatică ar exista o stație de cercetare la care pot fi produse artificial cutremure. Ea se numește HAARP și este capabilă și să manipuleze vremea, pentru a teroriza lumea. Căutați HAARP și cutremur pe Google și o să fiți surprinși câte postări pe această temă veţi găsi.

Și mai avem: de exemplu, fâșiile albe de pe cer: Chemtrails. Nouă ni se spune că ar fi urme nepericuloase de abur lăsate de avioane. De fapt, aceste avioane ar fi folosite de guvernele rele ale lumii pentru a răspândi în aer substanțe chimice periculoase, prin care sunt modificate clima și vremea și otrăviți oamenii.

În plus, pământul ar fi plat, nu rotund, și ar fi guvernat de oameni-reptillă.

Cu toții iubim teoriile conspirației

Râdeți deja? Sau v-a crescut brusc pulsul ? Asemenea prostii la DW? Ok, înseamnă că nu sunteți predispus să credeți în aceste teorii ale conspirației. Nu se știe cât de mulți oameni cred în astfel de povești absurde și nici dacă acestea sunt mai numeroase în prezent decât înainte.

În orice caz, ele au devenit mai vizibile cu ajutorul Internetului și al rețelelor de socializare, spun psihologii. Susținătorii unor astfel de povești se simt confirmați, nu se mai simt ca și cum ar aparține unei minorități.

Experimentele științifice mai arată că persoanele care cred și răspândesc astfel de teorii absurde o fac și pentru a putea aparține unui cerc așa-zis elitist, exclusivist.

De ce există însă atât de mulți oameni care cred că aselenizările sunt niște minciuni? Totul a pornit de la cartea americanului Bill Kaysing, apărută în 1976, cu titlul "We never went to the Moon" (Noi nu am fost niciodată pe lună).

Cartea a prins imediat, foarte mulți oameni au crezut în tezele ei absurde. Kaysing nu era om de știință, tehnician sau inginer. Era un scriitor care a scris anterior despre agricultură, gătit și impozite. El ar fi venit cu așa-zise dovezi, potrivit cărora aselenizările nu ar fi fost reale.

Buzz Aldrin și steagul SUA care aparent flutură pe lună

Iată principalele idei ale acestuia:

1. Steagul care flutură

Teoria conspirației:

Pe înregistrările video disponibile, steagul american înfipt de Neil Armstrong și Buzz Aldrin în solul lunar flutură în vânt. Dar așa ceva nu se poate, pentru că pe lună nu există atmosferă, deci nici vânt.

Ce spune știința:

Steagul nu flutură. S-a mișcat doar atunci când a fost atins de cei doi astronauți și când a fost înfipt în sol. Pe planeta noastră, astfel de mișcări scurte sunt frânate rapid de atmosferă, dar pe lună, în absența atmosferei, mișcările durează mult mai mult. În plus, în steag ar fi existat un arc întins care să dea senzația de fluturare.

2. Absența stelelor din fotografii

Teoria conspirației:

Pe fotografiile luate pe lună nu se văd stele. Ceea ce ar însemna că au fost făcute în studio.

Ce spune știința:

Este adevărat că de pe lună se vede fantastic cerul cu stele, în absența atmosferei care să deranjeze priveliștea. Dar la momentul aselenizării, pe lună era încă zi. O explicație este că suprafața lunii, nava spațială și astronauții erau atât de bine luminați de soare, încât lumina slabă a stelelor nu se mai vedea.

3. Fotografii prea perfecte

Teoria conspirației:

Camerele foto purtate de astronauți la nivelul pieptului nu aveau obiectiv. Cum au putut deci astronauții să facă atât de multe fotografii perfecte?

Ce spune știința:

Nu toate imaginile capturate au fost perfecte. Au fost numeroase fotografii neclare în arhiva NASA, doar pozele cele mai reușite au fost date publicității. În plus, astronauții au avut timp pe pământ să exerseze folosirea aparatelor foto luate cu ei pe lună și să devină foarte pricepuți în utilizarea lor. Lentilele speciale cu unghi larg au simplificat focusarea și au permis captarea unor imagini mari în condiții de calitate superioară.

Totul este în funcție de perspectivă: umbrele astronauților Buzz Aldrin și Neil Armstrong nu sunt paralele

4. Umbrele înclinate

Teoria conspirației:

În anumite imagini se văd umbre care nu sunt paralele unele cu celelalte. Dar dacă soarele ar fi fost singura sursă de lumină, aceste umbre ar fi trebuit să fie paralele. Pentru că nu este cazul, probabil că au fost folosite surse artificiale de lumină.

Ce spune știința:

Umbrele paralele sunt mereu o chestiune de perspectivă. Liniile paralele pe o suprafață tridimensională par mereu înclinate atunci când sunt reprezentate bidimensional. De exemplu liniile de cale ferată. Acestea par că se apropie una de cealaltă în direcția orizontului, deși sunt cu siguranță mereu paralele. Lucru valabil și pe lună și pe pământ.

Tot nu ajunge?

Există și alte presupuse dovezi de care se prevalează cei care nu cred în aselenizări, dovezi privind praful, radiațiile periculoase sau felul în care cad umbrele. Colegii noștri de la Spektrum le-au infirmat însă credibil pe toate. Deci nu există dovezi clare care să susțină aceste teorii ale conspirației. Pe scurt: aselenizările au fost reale, nici măcar sovieticii nu le-au pus la îndoială, ceea ce spune ceva într-o perioadă ca Războiul Rece. În plus, la misiunile Apollo au lucrat cam 400.000 de oameni. Destui martori care ar fi putut să iasă cu dezvăluiri dacă ar fi fost ceva incorect. Dumneavoastră ce credeți?