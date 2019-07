50 de ani de la primul pas pe lună

Istoria misiunilor spaţiale cu echipaj la bord a început în anii 1950. Era o perioadă în care singurele superputeri de atunci - SUA şi Uniunea Sovietică - erau angrenate într-o încrâncenată cursă a înarmării atomice.

Cine ajungea să stăpânească spaţiul ar fi putut să stăpânească întraga lume din punct de vedere militar, se credea pe atunci. Nu trebuie uitat că o rachetă spaţială nu se deosebeşte în esenţă prea mult de o rachetă continentală. În privinţa tehnologiei spaţiale, cea a URSS era substanţial mai avansată decât cea a SUA.

Astronautul de mai târziu, John Glenn, fusese pilot de vânătoare în al Doilea Război Mondial şi în războiul din Coreea. În 1957, în calitate de pilot de încercare, el a dus la îndeplinire primele zboruri supersonice ale aviaţiei SUA.

Edwin «Buzz» Aldrin pe lună, pe 20 iulie 1969

Pe atunci lui nu-i era deloc clar că SUA vor câştiga, într-o bună zu, această competiţie cu rivalul comunist. "Sovieticii trimiseseră deja rachete în spaţiu, iar ale noastre explodau încă pe rampa de lansare", îşi aminteşte Glenn. "Aceasta era situaţia în 1957, când ruşii trimiteau în spaţiu satelitul Sputnik.

SUA au lucrat mai încet, dar mai temeinic

Sputnik a fost primul satelit articificial care a existat vreodată. Mai târziu s-a descoperit că nu era cine ştie ce maşinărie complexă. Era o bilă de metal, în interiorul căreia se afla un simplu aparat de radioemisie şi recepţie.

Dar succesul sovietic a şocat opinia publică occidentală şi a mărit presiunile asupra guvernului american de a contracara cumva noua ameninţare din spaţiu.

"Sputnik a marcat în 1957 începutul erei spaţiale, iar SUA se aflau în urmă", îşi amintea şi Neil Armstrong, care avea să fie, 12 ani mai târziu, primul om care a păşit pe lună.

SUA au răspuns la provocarea URSS cu un satelit propriu mult mai complex, denumit "Explorer 1", iar preşedintele Dwight D. Eisenhower a înfiinţat agenţia spaţială americană NASA.

Un obiectiv clar: zbor spaţial cu echipaj la bord

Ţelul declarat era acela de a transprota oameni în spaţiu. Într-un discurs, Eisenhower a subliniat: "În faţa noastră se află una dintre cele mai mari provocări pe care şi-a asumat-o vreodată omul modern. Vom dezvolta nave spaţiale pentru a le trimite în spaţiu. Acestea vor culege acolo date ştiinţifice şi vor cerceta sistemul solar. Iar noi ne vom pregăti să trimitem, într-o zi, omul în spaţiu."

Inginerii americani erau încrezători că vor reuşi să atingă acest obiectiv ambiţios. Ei se puteau baza pe Wernher von Braun, un pionier al zborului spaţial, care construise deja rachete şi pentru Germania nazistă. După război, acesta s-a stabilit în SUA împreună cu aproape o sută din cei mai buni colaboratori ai săi şi, dezvoltând programul american de rachete.

În acea perioadă, societatea americană îl privea pe von Braun ca pe un corifeu al ştiinţei. Abia mai târziu, pe la mijlocul anilor 1970, unii critici au început să pună întrebări legate de trecutul său şi de implicarea sa în crimele de război comsie de nazişti.

La finele anilor 1950, von Braun era încă scutit de astfel de neplăceri. Pentru el şi echipa sa, important era doar să aibă rezultate mai bune decât concurenţa sovietică.

Cimpanzei sau oameni?

Totuşi, pe 12 aprilie 1961, NASA a avut parte de un şoc: Iuri Gagarin, un cosmonaut sovietic, a fost primul om care a ajuns în spaţiu. Supremaţia sovietică în domeniu era evidentă o dată în plus. "Noi am trimis în spaţiu cimpanzei, iar ei l-au trimis pe Gagarin", povestea ulterior astronautul american Walter Schirra, adăugând: "Am fost total şocaţi".

Între timp, şef la Casa Albă fusese ales John F. Kennedy. La fel ca Eisenhower, şi el era dornic să depăşească URSS în plan tehnologic. Kennedy a afirmat: "Această naţiune ar trebui să se angajeze să atingă înaintea finalului de deceniu ţelul de a trimite un om pe lună şi de a-l aduce înapoi în siguranţă". Preşedintele a mai declarat, într-un alt discurs: "Noi nu am ales luna fiindcă e uşor de ajuns acolo, ci fiindcă este dificil".

Primele femei în spațiu "Mi-au interzis să zbor, în ciuda protestelor mele" Parașutista Valentina Tereșkova din Rusia e prima femeie care a ajuns în spațiu, pe 16 iunie 1963. A durat aproape două decenii până când a doua femeie a părăsit atmosfera pământului: Svetlana Savitskaia în 1982, în cadrul misiunii Soyuz T-7. Un crater de pe lună poartă numele lui Tereșkova. Între timp, Valentina Tereșkova a intrat în parlamentul Rusiei.

Primele femei în spațiu Primele femei astronaut alese de NASA Shannon Lucid, Margaret Seddon, Kathryn Sullivan, Judith Resnik, Anna Fisher și Sally Ride au fost alese de NASA în 1978. Cu toate că trecuseră cu succes examenele de selecție la începutul anilor 60, multe alte femei americane nu au fost lăsate să ajungă în spațiu pentru că nu absolviseră antrenamentul pentru piloți militari - accesibil doar bărbaților.

Primele femei în spațiu "Spune-i unei fetițe de 11 ani să deseneze un om de știință și va desena un tip tocilar... nu-i o imagine spre care aspiră fetița" Prima astronaută din SUA care ajuns în spațiu (în 1983) e Sally Ride. Ea se pregătea pentru o a treia misiune înainte ca dezastrul navei spațiale Challenger să-i întrerupă antrenamentul în 1986. După misiunile ei spectaculoase, Sally Ride s-a ocupat de educație, ajutând fetele să exceleze în domeniul științelor exacte.

Primele femei în spațiu "Să nu te lași limitată de imaginația limitată a altor oameni" Încurajată de Sally Ride, Mae Jemison - medic, profesor, voluntar la Peace Corps și fondator a două companii din domeniul tehnologiei - a ajuns prima femeie afro-americană în spațiu când a pornit în misiunea navei Endeavor în 1992 pentru a efectua experimente științifice. Ea conduce programul 100 Year Starship și speră ca zborul dincolo de sistemul nostru solar să devină realitate în acest secol.

Primele femei în spațiu Chiaki Mukai Chiaki Mukai (la mijloc) e medic și a devenit prima femeie din Japonia care să părăsească planeta. În spațiul cosmic, ea a efectuat o serie de experimente medicale, în vederea studiului procesului de îmbătrânire.

Primele femei în spațiu "Când privești stelele și galaxia, simți că nu vii doar dintr-o regiune oarecare a pământului, ci din sistemul solar" Kalpana înseamnă "creativitate" sau "imaginație" în limba sanscrită. Prima femeie născută în India care a ajuns în spațiu, Kalpana Chawla, a utilizat sateliți pentru a studia suprafața soarelui în 1997. A doua ei misiune, amânată timp de trei ani până în 2003, a avut un sfârșit tragic: Columbia, nava lui Chawla, a explodat când a intrat în atmosfera pământului, toți membrii echipajului au murit.

Primele femei în spațiu "Nici urmă de granițe, nici urmă de necazuri. Doar frumusețe pură" Cei mai mulți s-ar mulțumi cu statutul de antreprenor milionar la doar 32 de ani, dar ambițiile lui Anousheh Ansari au mers mai departe. În septembrie 2006, ea a fost primul astronaut din Iran care a ajuns în spațiu și în același timp prima exploratoare spațială privată. După ce a ajuns la Stația Spațială Internațională (ISS), a descris Pământul în cuvintele: "Atât de liniștit, plin de viață."

Primele femei în spațiu Peggy Whitson Prima femeie aflată la conducerea Stației Spațiale Internaționale (ISS) a mai bătut un record năucitor: aproape 666 de zile petrecute în spațiu, cea mai lungă perioadă înregistrată de o femeie astronaut.



SUA reduc din handicap

Când, pe 5 mai 1961, Alan Sheperd a fost primul american propulsat pe orbită, decalajul dintre URSS şi SUA devenise deja mai mic. NASA se afla evident pe banda de depăşire. În următorii opt ani a executat de două ori mai multe misiuni spaţiale decât URSS. Totuşi, în 1967, NASA e înregistrat un imens eşec prin explozia unei rachete în timpul unui test la sol, soldată cu moartea a trei astronauţi.

Incidentul a întârziat cu 21 de luni programul de zboruri spaţiale cu echipaj la bord. Cu toate acestea, în octombrie şi decembrie 1968 a fost înconjurată, în premieră, luna, iar astronauţii i-au putut vedea faţa nevăzută. Astronautul James Lovell povestea: "În cursul misiunii Apollo 8", am rotit nava spaţială şi am văzut pentru prima dată partea întunecată a lunii. Se afla la doar 60 de mile sub noi şi am privit prin fereastră, cum privesc copii de şcoală în vitrina unui magazin de dulciuri".

Astronauţii misiunii "Apollo 11", de la stânga la dreapta: Neil Armstrong, Michael Collins şi Edwin E. Aldrin

Aselenizarea, un mega-eveniment mediatic

De la survolare şi până la aselenizare n-a mai fost decât un pas. În cadrul misiunii "Apollo 11", astronautul Michael Collins a rămas la bordul modulului orbital, în timp ce Buzz Aldrin şi Neil Armstrong au aselenizat cu ajutorul capsulei supranumite "Vulturul". Când pe 20 iulie 1969, aselenizarea a reuşit, Armstrong şi Aldrin au comunicat centrului de comandă NASA de la Houston: "The Eagle has landed" ("vulturul a aterizat").

Nu doar aselenizarea a fost o premieră absolută, ci şi transmisia în direct a evenimentului la televizor. Interesul presei a fost enorm. Peste 2000 de jurnalişti au fost acreditaţi la Cape Canaveral, de unde a fost lansată racheta "Apollo 11", şi la Houston.

Mijloacele tehnice au funcţionat şi milioane de oameni din întreaga lume au putut vedea cum Neil Armstrong a păşit pe lună, rostind fraza intrată în istorie: "That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind." ("Acesta este un mic pas pentru un om, dar un salt uriaş pentru omenire."