2024: Cum moare democrația în România? Fără să observăm?

În România puterea nu mai are frâne și tinde să devine discreționară. În 2024, cel mai mare pericol este prăbușirea democrației prin absența Opoziției și a presei critice care să poată opri abuzurile puterii.

Imagine: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Marea coaliție de guvernare PSD-PNL a acaparat aproape întreg spațiul mediatic, are pârghii de manevrare a Justiției, mutilând separarea puterilor în stat, iar autoritățile autohtone n-au fost niciodată gata să respecte principiul transparenței. Degradarea simultană a acestor principii, în absența criticilor care să poată produce efecte duce inevitabil la prăbușirea democrației autohtone. Marea presă aservită, justiția semifuncțională, absența transparenței trasează drumul spre alegerile manipulate din acest an.

Cel puțin două cazuri foarte recente ar putea demonstra drumul greșit pe care a luat-o România. (1) Cazul dosarului de revoluționar al premierului din care se poate vedea cum își subordonează Marcel Ciolacu, pas cu pas, instituțiile, inclusiv pe cele juridice: Imediat după Crăciun, pe 27 decembrie 2023, primul ministru, Marcel Ciolacu l-a demis fără vreo explicație pe Mihai Dodu, șeful Secretariatului de Stat pentru Revoluționari, cel care a iniţiat respingerea cererii prim-ministrului de a fi declarat luptător cu rol determinant în Revoluţia din decembrie 1989. O comisie specială din cadrul secretariatului a constatat că Marcel Ciolacu nu îndeplinește condițiile pentru a primi certificat de revoluționar și a votat cu majoritate să îi retragă acest document. Tatăl lui Mihai Dodu a fost împușcat pe 21 decembrie 1989 dintr-o casă conspirativă în apropiere de clădirea Televiziunii, așa că odată ajuns în fruntea Secretariatului de Stat pentru Revoluționari era hotărât să pună ordine în lucruri și era pe cale să anuleze 1500 de dosare de revoluționari , în afară de cel al premierului. Verificarea lui Marcel Ciolacu a venit după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) a clasat dosarul referitor la calitatea de luptător determinant la Revoluție a lui Marcel Ciolacu , deși existau o serie de neconcordanțe între informațiile referitoare la ceea ce făcea dl. Ciolacu în decembrie 1989, potrivit mai multor investigații jurnalistice, dar mai ales a celei pe care a făcut-o Recorder . Rezultă astfel inclusiv, că premierul a primit pe baza certificatului de revoluționar un teren, pe care l-a vândut în 2007 și ar putea primi indemnizații retroactive de peste 40.000 de euro. Pentru a închide, însă, definitiv subiectul, Marcel Ciolacu și-a adus în fruntea instituției care verifică certificatele revoluționarilor un om loial, care să-i securizeze trecutul, în așa fel încât să nu-i mai fie tulburat prezentul.

Înaintea lui Ciolacu, precedentul premier, Nicolae Ciucă a folosit justiția pentru a demonstra că lucrarea sa de doctorat n-ar fi fost plagiată, totul printr-o chichiță și cu ajutorul evident al judecătorului Marius Iosif , care a anulat sesizările de plagiat, iar după ce l-a salvat pe Ciucă, și-a depus cererea de pensionare, pe care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a acceptat-o fără probleme. Apoi, premierul-general i-a cumpărat pe rectorii oportuniști ai universităților autohtone dornice să facă pactul cu puterea și a aprobat proiectul care îi amnistiază pe plagiatori. Înaintea lor, Liviu Dragnea a făcut totul pentru a îngenunchea Justiția, dar atunci încă mai erau oaze de luptă anticorupție, care acum se află într-un proces avansat de disoluție.

(2) Un alt caz care demonstrează că România își pierde busola este legat tot de Justiție: Dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a cerut și a obținut la Judecătoria Sectorului 5, la sfârșitul anului 2023, o decizie privind dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, înfiinţată de actualul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan. Decizia a venit după ce Asocițaia nu a mai avut bani să-i plătească dezvoltatorului cheltuieli de judecată, într-un dosar în care mai multe organizaţii civice au contestat construirea unui ansamblu imobiliar în Cartierul Floreasca. Acum mai bine de un an, în septembrie 2022, Tribunalul București a dizolvat definitiv organizația Miliția Spirituală, care sprijinea proiectele lui Nicușor Dan, încă înainte de a deveni primar. Dizolvarea a fost cerută tot de compania imobiliară One Mircea Eliade Properties SRL și tot pe motiv că devenise insolvabilă. Justiția din România cedează în fața presiunilor dezvoltatorilor imobiliari, în detrimentul asociațiilor civice . E o lecție împotriva celor care mai au curajul să se revolte împotriva celor care construiesc în parcuri, în zone verzi, defrișând fără frică de justiție orice teren de care au nevoie, demolând fără milă clădiri istorice și ridicând în loc, blocuri noi.

Marile televiziuni n-au vorbit deloc despre cele două situații, fiindcă aceste companii mediatice primesc bani de la social-democrați, de liberali și de la marile companii cu probleme, iar știrile care deranjează sunt ascunse. Încă din 2022 banii livrați de partide pentru presă s-au dublat , iar efectul a fost imediat: 100% știri pozitive pentru PNL și PSD. În 2023, partidele parlamentare au un buget total de peste 51 de milioane de euro (258 de milioane de lei), din care cheltuiesc aproape jumătate pentru presă și propagandă, potrivit unui studiu făcut de Expert Forum la jumătatea anului trecut.

Finanțarea din bugetul statului a marilor trusturi de televiziune, dar și a diferitelor site-uri duce la modificarea realității și transformarea știrilor în propagandă, la scăderea influenței celor care lucrează cu informația corectă și, indirect, la manipularea alegerilor.

Fără o presă corectă și fără o justiție funcțională, democrația moare, cu mult înainte ca românii să observe.