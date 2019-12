2020: Anul Beethoven în Germania şi în lume

Cine călătoreşte, în 2020, în jurul lumii, are posibilitatea să asculte compoziţiile integrale ale lui Beethoven în cele mai diverse interpretări. De la New York la Shanghai, de la Sao Paulo la Cape Town, de la Moscova şi până în toate colţurile Europei vor avea loc concerte cu lucrările marelui compozitor german - concerte sau sonate pentru pentru pian şi vioară, lieduri şi până la renumitele sale nouă simfonii.

Nu numai în occident muzicienii şi organizatorii de concerte îşi vor dedica o bună parte din activitate în anul ce vine creaţiei beethoveniene. Împlinirea a 250 de ani de la naşterea titanului din Bonn va prilejui numeroase evenimente şi în alte spaţii culturale: în Turcia, de pildă, în Irak sau India. Au fost pregătite în acest sens şi foarte multe proiecte de cooperare internaţională care vor reuni publicul meloman din diferite ţări, din diferite continente, în spiritul "Odei bucuriei", pe versurile lui Friedrich Schiller, din Simfonia a IX-a: "Toţi pe lume, fraţi noi suntem...".

Beethoven, de la Bonn spre lume

Cele mai multe evenimente şi nucleul anului jubiliar Beethoven au loc la Bonn, oraşul natal al compozitorului. Aici a fost înfiinţată societatea aniversară BTHVN2020, care va finanţa peste 300 de proiecte şi care a şi pus pe picioare câteva evenimente majore proprii. "Am iniţiat multe cooperări internaţionale", spune Malte Broecker, directorul artistic al BTHVN2020, oferind un exemplu: "Împreună cu Royal Philharmonic Society din Marea Britanie şi Shanghai Performing Arts Festival am comandat compozitorului chinez Tan Dun o lucrare dedicată Simfoniei a IX-a , care se intitulează 'The Nine'. Tan Dun va prezenta această compoziţie în cadrul Festivalului Beethoven din toamna anului viitor iar mai apoi unui public larg, în turneu."

Ludwig van Beethoven şi-a petrecut primii 22 de ani la Bonn, iar restul vieţii la Viena. Ambele oraşe vor găzdui mari expoziţii dedicate celebrului compozitor. Casele memoriale "Beethoven" din Bonn şi Viena, precum şi arhivele naţionale şi numeroase biblioteci din Europa şi SUA vor prezenta celor interesaţi documente rare - de pildă scrisori şi partituri beethoveniene. Posturi de radio şi televiziune cum ar fi Arte, BBC, Radio France sau WDR vor oferi numeroase programe consacrate anului jubiliar Beethoven.

Partitura Simfoniei a IX-a, lucrare inclusă în 2003 în Patrimoniul UNESCO

Bogăţia niversului beethovenian e impresionantă. Nu degeaba Beethoven e cel mai cunoscut şi apreciat compozitor al tuturor timpurilor. Celebra Simfonie a IX-a, compusă după ce Beethoven îşi pierduse complet auzul, a fost inclusă în Patrimoniul cultural UNESCO.

Programul omagial

Dacă aruncăm o privire pe programele muzicale din anul jubiliar 2020, constatăm că cea mai des interpretată lucrare va fi tocmai această simfonie cu vestita sa "Odă a bucuriei". Renumite orchestre - de la Paris, Chicago, Tokio, Sao Paulo şi până la Hongkong - şi-au propus să interpreteze toate simfoniile beethoveniene. De pildă, cunoscutul dirijor Teodor Currentzis, care va susţine un turneu cu al său ansamblu Musica Aeterna, pornind din Perm, în Rusia şi ajungând până la Viena, Salzburg şi Bonn.

Chicago Symphonie Orchestra, sub bagheta lui Riccardo Muti, va prezenta nu doar simfoniile complete ci şi sonatele pentru pian purtând semnătura marelui Beethoven. La Paris vor avea loc multe concerte cu lucrări de Beethoven, susţinute de ansambluri şi dirijori renumiţi precum Wiener Philharmoniker sau London Symphonie Orchestra, avându-i la pupitru pe Daniel Barenboim, Sir Simon Rattle sau Philippe Jordan.

Violonista de excepţie Anne-Sophie Mutter intreprinde şi ea un turneu internaţional alături de pianistul Lambert Orkis, prezentând un program cu sonate beethoveniene, între altele la San Francisco, Hongkong, Beijing, Londra sau Hamburg.

Portret celebru al compozitorului Ludwig van Beethoven, realizat, în 1820, de pictorul german Joseph Karl Stieler

Beethoven overkill?

Cotidianul francez Le Figaro avertizează faţă de prea mult Beethoven în anul care bate la uşă. Până şi la Moscova se organizează în 2020 un Festival consacrat lui Ludwig van Beethoven, dar şi compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski, de la a cărui naştere se vor împlini în primăvară 180 de ani. Programul jubiliar va începe pe 22 februarie în noua sală de concert "Zariadie", un fel de "Carnegie Hall" a Moscovei.

All together

Printre highlight-urile anului omagial Beethoven se numără şi proiectul "All together" al dirijoarei americane Marin Alsop, director muzical al Baltimore Symphony Orchestra şi Sao Paulo State Symphonie Orchestra. Alsop va dirija Simfonia a IX-a cu diferite orchestre din Noua Zeelandă, SUA, Brazilia, Marea Britanie, Austria, Australia şi Africa de Sud. Special la acest proiect e că "Oda bucuriei" de la final va fi interpretată în limba ţării respective, pentru a simboliza fraternitatea diferitelor culturi. În programul care va fi prezentat la Sydney, de pildă, aborigenii îşi vor prezenta muzica lor tradiţională. Punctul culminant al turneului îl va constitui, în decembrie 2020, concertul din Carnegie Hall cu un cor compus din 250 de cântăreţi.

Statuete înfăţişându-l pe compozitor, expuse în Münsterplatz din Bonn

Beethoven, iubitorul de natură

Se ştie că Beethoven era un mare iubitor de natură. Din acest motiv, societatea jubiliară BTHVN2020 a iniţiat proiectul "Pastorala", împreună cu Secretariatul ONU pentru Climă. "În Simfonia a VI-a, 'Pastorala', este oglindită relaţia dintre om şi natură. În momentul actual, marcat de mişcarea 'Fridays für Future' şi de schimbările climatice, ne-am gândit să arătăm care este în prezent relaţia omului cu natura", explică coordonatorul proiectului Elvin Ruić. "E un subiect global. Pastorala lui Beethoven este nu doar un omagiu adus creaţiei divine ci şi un apel la protecţia naturii", mai spune Ruić. Artişti din întreaga lume sunt invitaţi să abordeze acest subiect în creaţiile lor. Pe 5 iunie 2020, ziua mondială de protecţia mediului, Deutsche Welle va prezenta un film documentar consacrat acestui proiect.