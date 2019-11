101 ani de la Marea Unire

Ministerul de Interne a anuntat ca peste 27.000 de politisti, jandarmi, pompieri si paramedici SMURD sunt la datorie pentru a asigura masurile de ordine publica si interventiile in caz de urgenta, cu accent pe evenimentele publice prilejuite de Ziua Nationala.

Cele mai semnificative evenimente sunt organizate in Bucuresti si Alba Iulia.

In Capitala, evenimentele vor incepe la ora 09:00. O ceremonie militara si religioasa de depuneri de coroane si jerbe de flori se va desfasura la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I. Parada militara incepe la ora 11:00, in Piata Arcului de Triumf.

Vezi restrictiile rutiere pentru parada de 1 Decembrie, din Bucuresti

Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, din care 500 militari din peste 20 de tari aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice si peste 50 de aeronave, vor fi la parada militara de duminica.

La parada militara organizata in Capitala vor defila pe sub Arcul de Triumf ofiteri, agenti si subofiteri din cadrul Politiei, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, Politiei de Frontiera, dar si studenti ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

De asemenea, blocul de defilare al MAI va fi compus si din tehnica folosita de structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru indeplinirea misiunilor din competenta.

Detasamentele de militari straini vor fi din Bulgaria, Canada, Republica Ceha, Croatia, Franta, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Slovenia, Turcia, Ucraina si SUA.

Totodata, imediat dupa incheierea defilarii militarilor si a tehnicii, publicul va putea vizita, pana la ora 14:00, expozitiile de tehnica militara care vor fi amplasate in zona Pietei Presei Libere si in zona Monumentului Infanterie (B-dul Kiseleff).

La Alba Iulia incepand cu ora 10:00, la Monumentul "Marii Uniri" va fi organizata o ceremonie militara de depunere de coroane si jerbe de flori, iar intre orele 11:00 si 12:30, publicul va avea ocazia sa vizioneze tehnica participanta la defilare, care va fi stationata pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Incepand cu ora 13:00, in zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, va avea loc ceremonia militara la care vor lua parte aproximativ 1.400 de militari si specialisti din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii si Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu aproximativ 110 mijloace tehnice si circa 15 aeronave.

Ceremoniile militare din cele doua orase vor putea fi urmarite si online, pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii Nationale.

Totodata, cu ocazia Zilei Nationale, Drapelul national va fi arborat in toate institutiile militare din tara, iar la bordul navelor maritime si fluviale se va ridica Marele Pavoaz.

Militarii aflati in misiune in teatrele de operatii din Afganistan, Balcanii de Vest, Mali si Irak, precum si cei aflati in misiune in Polonia, desfasoara ceremonii militare si activitati specifice cu ocazia Zilei Nationale.

