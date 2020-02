Țara în capcana populistă, a CCR și a pensiilor speciale

Democratiile autentice si statele de drept care se respecta se disting inainte de orice prin egalitatea cetatenilor in fata legii. In Romania nu domneste insa egalitatea. La putere e cleptocratia care cultiva diferenta, tot mai notabila si mai regretabila, dintre plebe si patricienii furtului din visteria publica. Elita e fomata, intre altii, din fostii securisti si militari facuti pe puncte, beneficiind nu doar de averile acumulate pe baza activitatii lor sub regim comunist si postcomunist, ci si din uriasele si crescandele lor pensii speciale.

Acest sistem al privilegiilor anumitor grupuri sociale si socio-profesionale care devalizeaza economia, obligand tara sa se inglodeze in datorii si sa-si depaseasca rau limita de deficit bugetar de trei la suta din PIB, ar trebui, in mod normal, sa dispara, ca sa poata trai romanii in libertate si prosperitate. In fapt, se tot consolideaza, se tot adanceste si largeste. Mai nou, prin lumina verde data de CCR pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi de consilii judeţene şi vicepreşedinţii lor, precum si cooptarii penalilor (deci persoanelor cu probleme de integritate) in guvern.

Dincolo de efectele economice ale pensiilor speciale, nu doar si nu in primul rand ale celor de care beneficiaza civilii, e greu de imaginat decizie mai discutabila pentru un stat de drept, decat o hotarare care nu se multumeste sa invalideze sentinte anterioare ale unei Curti Constitutionale oricum masiv politizate, ci consfinteste si perpetueaza favorurile pecuniare acordate unor grupuri oricum puternic avantajate social, economic si politic.

Pe toate acestea s-a grefat si recenta propunere a unui parlamentar traseist aterizat la PSD, pe nume Valeriu Steriu, de a se introduce intre privilegiatii Romaniei si pe ziaristi. Carora ar urma, potrivit insidioasei sale propuneri, sa li se acorde considerabilul avantaj fiscal de a fi scutiti de impozit.

E vadit ca si jurnalistii, necontrolati azi integral, trebuie cumparati intru stabilizarea actualului sistem nedrept. Daca se adopta si aceasta retributie indirecta, speciala, se vor gasi pe viitor si mai putini jurnalisti sa intreprinda ceea ce se asteapta de la a patra putere in stat. Sa deplanga credibil obraznicia hatarurilor cleptocrate sub forma insolentelor pensii speciale si sa revendice, verosimil, sa fie lichidat, in numele democratiei, acest nerusinat si vatamator sistem feudal. Care greveaza economia nationala teribil, prin nu mai putin de 160.000 de pensii speciale, din care 150.000 securiste si militare, acordate in corpore pro domo si din ratiuni populiste de penalii reinstapaniti cu partidul-stat, din 2012, pe neam si tara.

Ce se va intampla cat timp guvernantii nu vor fi pusi de alegatori in situatia de a putea schimba ce tine Romania in loc, in capcana populista si financiara, in cursa unui Parlament plin de penali, legiferand pentru autocapatuire si deci si pentru prelungirea propriilor mandate, moral expirate, iar nu pentru restabilirea democratiei si recladirea statului de drept, precum si la mana unei CCR politizate, care apara privilegiile nobilimii rosii, in loc sa demonteze favorurile pentru baroni? Tirania va fi la o aruncatura de bat de romani. Economia se va resimti serios. Si vitala modernizare a tarii va ramane un vis frumos.