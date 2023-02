Șefa Procuraturii Anticorupție: Sunt optimistă că o să reușim să avem progrese semnificative în lupta cu corupția

Corupția din sistemul de justiție, ineficiența instituțiilor de drept, lacunele din legislație - aceste carențe sistemice arhicunoscute de ani de zile duc reformele din justiția moldoveneascăpe patul de moarte. De ce totuși nu reușim să curățăm justiția de corupție, nici cu mâinile proprii și nici cu ale experților școliți în SUA, când vom vedea, în sfârșit, finalitate pe dosarele de rezonanță iar pe marii corupți nu la proteste, ci în pușcărie? Deutsche Welle i-a adresat aceste întrebări șefei Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, Veronica Drăgălin.

DW: Doamnă Drăgălin, dumneavoastră ați venit dintr-un sistem de justiție în care lucrurile sunt mult mai bine puse la punct decât la noi. La jumătate de an de activitate în Procuratura Anticorupție, cum vedeți lupta cu corupția din Republica Moldova?

Veronica Drăgălin: Sunt unele lucruri similare cu sistemul din SUA. Deci, din punctul de vedere al instrumentelor legale și de investigație, pe care noi ca procurori le avem la dispoziție, dar și modul de a investiga un caz de corupție sunt foarte similare cu cele din SUA. Mă bucur că avem metode destul de sofisticate și aici în Moldova, care pot fi folosite pentru acumularea de probe în dosarele de corupție. Dar ceea ce, după mine, este cel mai diferit de sistemul din SUA este corupția care există în sistemul de justiție. Deci, eu am lucrat la început cinci ani ca și avocată și după aceea încă șase ani ca și procuror în SUA și eu niciodată nu am avut un caz care ar fi vizat un act de corupție comis de un procuror sau de un judecător. Aici noi pornim astfel de dosare, dacă nu o dată pe săptămână, atunci mai mult de un caz pe lună. Foarte des ne confruntăm cu cazuri în care oamenii pretind că au influență asupra judecătorilor și procurorilor. Avem cazuri unde procurorii sunt documentați că au participat în diverse scheme. Astfel, noi vorbim de o luptă cu corupția printr-un sistem de justiție care a fost compromis în trecut, dar față de care și până astăzi avem multe semne de întrebare despre integritatea oamenilor care lucrează în sistem.

Actuala guvernare a început un amplu proces de reformare a justiției. Procuratura Anticorupție este parte a acestui proces? Trebuie curățată instituția și de unde veți aduce oameni noi?

Eu cred că noi ca instituție avem un rol foarte important în această procedură de a reforma sau a curăța sistemul de justiție, pentru că noi suntem instituția care are competența să investigheze așa infracțiuni. Dar, pentru ca noi să putem folosi toate instrumentele legale, cred că e necesar în primul rând ca instituția noastră să fie fortificată. Dacă noi suntem organul competent să investigheze aceste cazuri prin codul penal, atunci ar trebui să fim o instituție puternică, care are la dispoziție resurse, instrumente legale, ca să putem investiga cazuri complexe de corupție și să-i tragem la răspundere pe cei vizați. Putem vorbi de faptul că avem procesul de pre-vetting și vetting, care tot este o metodă de a curăța sistemul actual, inclusiv Procuratura Anticorupție, de oameni care nu au integritate. Eu cred că sunt și alte moduri de a consolida instituția noastră, folosind metode mai eficiente și mai rapide. Eu sunt de părere că în Moldova ar trebui să avem o instituție cum este DNA-ul din România. Dacă am implementa și noi, aici, în Moldova așa o structură și am reforma instituțiile responsabile de lupta cu corupția, noi mult mai repede am putea pune un filtru pentru persoanele care sunt responsabile de aceste cazuri importante.

Ce se mai aude despre cazurile mari de corupție? Anterior ați declarat că, de exemplu, dosarul Laundromat-ului rusesc în Republica Moldova este o prioritate pentru Dvs. La ce etapă ați ajuns pe acest caz?

Să încep cu Laundromat-ul. Investigația pe acest dosar a început cu mulți ani în urmă. Au fost acumulate probe, au fost formulate învinuiri și au fost trimise în judecată persoane care au avut rol de spălare de bani. Dar, din păcate, nu putem spune că am avut rezultate bune la acest capitol. Au fost persoane achitate iar unele au avut termenul de prescripție expirat. La momentul actual, investigația pe acest dosar mai continuă iar aceasta înseamnă că nu s-au închis toate posibilitățile de a investiga și trage la răspundere peroanele care au avut un rol și au fost responsabile de spălarea banilor în cazul Laundromat-ului rusesc. Nu pot vorbi de lucruri specifice din acest dosar, dar pot confirma că avem echipă în Procuratura Anticorupție care lucrează în continuu la acest caz. Sunt membri ai Joint Investigation Team din cadrul Eurojust, care împreună cu alte jurisdicții investighează acest caz. Sperăm să avem finalitate în acest caz.

Vedem că Federația Rusă folosește și alte scheme de finanțare a unor partide din Republica Moldova, care organizează proteste și plătesc oamenii din bani nedeclarați. Știm că au fost reținute 24 de persoane în dosarul de finanțare ilegală a Partidului Șor și că au fost ridicate aproximativ 3,5 milioane de lei, dar protestele totuși au continuat. La ce etapă se află dosarul? Cum poate fi oprit acest fenomen?

Acest dosar este în faza de urmărire penală. Avem mai multe persoane care sunt vizate și mai multe infracțiuni care sunt investigate. Ofițerii care lucrează pe acest caz o să ia decizii dacă există probe ca să trimitem în judecată unele peroane. Când o să ajungem la acea etapă o să anunțăm publicul. Finanțarea este un lucru important, dar există și dezordine în masă, care este o altă infracțiune, când peroanele organizează sau instigă alte persoane la violență și se creează un haos. Și acest aspect este investigat de Procuratura pentru Combaterea Crimelor Organizate. E important din punctul de vedere al unui stat, al unei democrații veritabile, ca oamenii să fie aleși prin vot democratic, dar nu prin încălcări de reguli stabilite de toate partidele politice. Când noi permitem să fie finanțate partide din bani, de exemplu, proveniți de la un grup criminal organizat sau prin alte metode, atunci permitem să fie influențate deciziile țării de aceste grupuri. De aceea, o astfel de investigație este foarte importantă pentru noi, mai ales în acest moment, când avem multe tentative de destabilizări. Suntem alături de vecinii noștri din Ucraina, unde am văzut efecte care pot rezulta din așa metode.

Se vede că lupta cu corupții e destul de grea, însă cetățenii așteaptă cât mai repede să-i vadă după gratii. Care sunt principalii factori care fac ca acest proces să meargă lent? Poate ar fi cazul să aducem procurori din străinătate, care ne-ar putea ajuta?

Eu cred că noi avem nu doar un singur factor. Nu poți într-o zi sau chiar într-un an să elimini toți factorii care au dus la această problemă în Moldova. Pentru că noi, de exemplu, avem procurori compromiși, care nu și-au făcut lucrul cum trebuie, sau judecători compromiși, care în loc să ia o decizie pe un caz într-un mod corect nu fac acest lucru. De asemenea, ar putea să fie faptul că codul de procedură penală e prea complicat, deci permite prea multe metode de a tergiversa în mod abuziv procesul. Pe moment, există un proiect mare de lege care încearcă să simplifice procedurile și să ajute.

Deci avem mai mulți factori. Cazul procurorilor și judecătorilor compromiși sau corupți îl putem rezolva prin procesul de pre-vetting la consiliile magistraților și procurorilor. Și să sperăm că în aceste consilii să avem oameni integri și onești, care să curețe și să ia măsuri împotriva procurorilor și judecătorilor care nu își fac meseria cum trebuie. Avem Procuratura Anticorupție, care poate investiga acești oameni. Avem legislație și încercăm să îmbunătățim codul penal, care ne va ajuta mai departe. Putem ca și instituție, de exemplu, să fim mai transparenți, să comunicăm mai clar cu publicul, astfel încât cetățenii să înțeleagă unde este problema.

Deci, avem mult de lucru ca să rezolvăm aceste cauze care în cumul contribuie la dezamăgirea la care am ajuns noi ca societate, când există o percepție că nu putem cu adevărat lupta cu corupția mare. Dar eu sunt sigură că o să reușim să arătăm progrese în această luptă. Eu cred că putem schimba chiar și cultura din Moldova. Pentru că, de exemplu, când eu am plecat din Moldova, țin minte că atunci când reveneam acasă și urcam în mașină nimeni nu purta centura de siguranță sau când o persoană care era la volan, chiar dacă băuse câteva pahare de vin, se pornea la drum. Aceasta era pur și simplu acceptat în societatea din Moldova, dar era diferit față de SUA. Acum, pe parcursul anilor, am observat că lucrurile totuși s-a schimbat. Deci, noi am schimbat legea iar aceasta a dus la schimbarea comportamentului, deoarece există consecințe pentru ceea ce faci.

Noi nu ne putem aștepta la un rezultat peste noapte, dar avem exemple când oamenii înțeleg că corupția sistemică ne afectează pe toți iar dacă o să continue noi vom trăi în sărăcie. De aceea, eu sunt optimistă că o să reușim să avem progrese semnificative în domeniul luptei cu corupția.

La ce dosare lucrați acum? Vom vedea în viitorul apropiat corupți care sunt aduși în cătușe?

Noi condamnări avem și, în ultimul timp, încercăm să vorbim despre asta în public, pentru că există o percepție că nimic nu se întâmplă. De exemplu, săptămâna trecută am avut trei condamnări cu ani reali de închisoare pentru trafic de influență, care spuneau că puteau rezolva problemele prin mită la procurori sau judecători. Pentru mine acesta este un indicator că procurorii și ofițerii și-au făcut meseria cum trebuie - au acumulat un probatoriu foarte bun și au trimis cazul în judecată iar judecătorii au dat o sentință care transmite un mesaj foarte clar – zero toleranță față de oameni care comit acte de corupție.