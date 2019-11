Șanse bune pentru economia germană în India

Cancelara Angela Merkel susține reluarea negocierilor între UE și India în scopul unei cooperări economice. "Avem nevoie de o nouă initiativă pentru un acord de liber schimb indo-european.", a anunțat Merkel în timpul unui eveniment organizat de Camera de Comerț Germano-Indiană, la Neu-Delhi.

Șefa Cabinetului de la Berlin a mai dezvăluit că a discutat în acest sens cu omologul ei indian, Narendra Modi. O inițiativă similară a eșuat în anul 2013, dar Merkel speră ca negocierile să fie reluate cu noua Comisie Europeană. În trecut, problemele referitoare la agricultură și sistemul licitațiilor publice au dus la blocarea discuțiilor.

Specialiștii urmează să primească mai ușor viză pentru Germania

Angela Merkel cu Narendra Modi

Merkel a anunțat o mai strânsă colaborare și a lansat invitații studenților de a veni în Germania, unde este în continuare nevoie de specialiști. Din 2020, Camerele de Comerț din întreaga lume vor deveni puncte de contact pentru potențialii specialiști. "Propunerea noastră este ca toate Camerele de Comerț să devină puncte de contact în procesul de recrutare", a mai spus Merkel. În urma unei strânse cooperări cu consulatele din zonă se vor prelucra în regim de urgență solicitările de acordare a vizei pentru forța de muncă bine pregătită.

Firmele germane deplâng de multă vreme procesul greoi de acordare a vizelor pentru personalul necesar. Angela Merkel a promis că vor avea loc discuții cu responsabilii din Ministerul de Interne și de Externe în acest scop, chiar până la finalul anului în curs. În anumite state comunitare din sud au fost recrutați cu succes specialiști, în acest fel.

Milliarde pentru infrastructură

În următorii cinci ani, Germania va investi un miliard de euro pentru modernizarea transporturilor regionale în India. Cancelera a mai anunțat că vor fi finanțate circa 500 de autobuze electrice și se vor schimba alte 2000 de autobuze diesel învechite.

Merkel a anunțat încă de vineri că piața din India are mult potențial și că speră ca firmele germane să beneficieze de contracte pentru a se implica în extinderea infrastructurii. Reamintim că India are o populație de 1,3 miliarde de oameni. Există deja negocieri privind implicarea firmelor germane în construirea unui tronson de mare viteză în sectorul transportului feroviar. Colaborările mai vizează și domenii precum digitalizarea, inovația, sănătatea și agricultura, a mai precizat cancelara. Iar secretarul de stat din Ministerul Economiei, Christian Hirte, a declarat că identifică multe șanse în colaborarea firmelor de IT.

Și în domeniul protecției climei sau al tehnologiei inovative Germania și India își vor intensifica relațiile bilaterale.

Selfie cu Angela Merkel la Continental

Merkel a mai vizitat și o fabrică aparţinând gigantului Continental, care este activ în India de peste un deceniu, prin parteneriate și un joint venture. Continental are peste 8000 de angajaţi în 15 locaţii în India. Dintre acestea, opt fabrici și un centru de dezvoltare tehnologică sunt destinate exclusiv pieței indiene. La finalul vizitei în capitala Indiei, cancelara urmează să viziteze o stație de metrou care funcționează cu sistem solar și să se informeze despre tehnologia energetică și de mediu. În această stație funcționează și ricșe electrice cu baterii.