Şeful unui subcontractor Amazon a dispărut cu salariile distribuitorilor de pachete

În timpul pandemiei de coronavirus, Adam Stelmaszek şi-a pierdut jobul de două ori deja. După ce comenzile pe care le avea în Anglia în sectorul de construcţii au dispărut din cauza "lockdown-ului sever", polonezul s-a mutat împreună cu familia în Germania, în landul Saxonia. Fiindcă în Germania o branşă căuta lucrători. În calitate de curier, Stelmaszek a distribuit pentru firma subcontractoareBeta Logistics, începând din mai 2020, pachete în regiunea Dresda, în numele giganticului comerciant online Amazon.

Firma dă de lucru curierilor care livrează pachete Amazon de la trei depozite pe care concernul din SUA le are în Germania. Stelmaszek a lucrat la Lampertswalde, în Saxonia. Polonezul în vârstă de 37 de ani, tată a doi copii, s-a apucat de muncă cu mult elan. Rapid a fost promovat. Colegii l-au îndrăgit. A crezut că şi şeful său, Krzysztof Lajca, originar tot din Polonia, îl îndrăgeşte şi el. Până când a fost concediat în luna mai prin e-mail. Pe atunci, firma subcontractoare îi datora două salarii lunare şi jumătate.

În scurt timp, cu Lajca nu s-a mai putut intra în contact. "Cu doar o săptămână înainte, şeful m-a sunat să mă felicite de ziua fiului meu", spune Stelmaszek supărat. "Doar trebuie să te pregăteşti mental pentru a înşela mai bine de 40 de oameni." Cei înşelaţi sunt muncitori străini din Polonia, România şi Grecia.

Adam Stelmaszek a lucrat pentru un subcontractor al Amazon

Subcontractorul a dispărut fără urmă

Mulţi dintre ei s-au reorientat spre distribuirea de pachete în timpul pandemiei. Cuplul Edyta şi Mihai Autu serveau anterior turişti pe nave de croazieră. Ardian Lupu (nume schimbat) a fost înainte bucătar. "Nu am venit în Germania să trăiesc din ajutor social. Am venit să muncesc", spune el. Acum trebuie să împrumute bani de la mama sa şi de la prieteni pentru a-şi plăti chiria. Beta Logistics îi datorează aproximativ 5000 de euro, povesteşte el. Lui Stelmaszek îi datorează peste 9000 de euro.

DW a stat de vorbă cu şapte angajaţi ai Beta Logistics. Conducerea firmei nu a putut fi contactată. Toate apelurile telefonice sunt direcţionate spre o căsuţă vocală, mesajele trimise prin e-mail se reîntorc automat şi la adresa din Berlin nu mai există niciun birou al firmei. Întrebările trimise fondatorului firmei, Krzysztof Lajca, au rămas fără răspuns.

La întrebarea DW, Amazon a comunicat în scris că soarta curierilor Beta Logistics "nu reflectă realitatea pentru mii de oameni, care sunt angajaţi la firme de curierat mici şi mijlocii în întreaga Germanie, şi care distribuie în fiecare zi pachetele către clienţii şi clientele Amazon." Dar cazul arată că subcontractori necinstiţi abuzează modelul de contract existent în branşă.

Beta Logistics a distribuit colete pentru Amazon

Începând din 2018, Amazon edifică propriul serviciu de distribuţie a pachetelor în Germania, pentru a putea livra mai rapid. Pentru această activitate, concernul apelează la numeroşi subcontractori, de felul Beta Logistics, un procedeu larg răspândit în branşă.

Depozitul Amazon din apropiere de Magdeburg

În septembrie 2019, firma a fost înfiinţată la Berlin de Krzysztof Lajca. Capitalul de pornire a fost de 25.000 de euro. Aceasta este suma necesară pentru a deveni subcontractor al Amazon, sau "Delivery Service Partner" (DSP). "Ca parte a comunităţii DSP sunteţi operatorul propriei firme de distribuţie, cu 20 până la 40 de camionete şi 40 până la 70 de şoferi. Noi asigurăm premisele necesare pentru startul firmei dumneavoastră", scrie concernul într-o broşură care îndeamnă la înfiinţarea unor astfel de firme. Amazon mai scrie că în acest fel se pot câştiga între 60.000 şi 140.000 de euro anual.

"Principala dumneavoastră sarcină este să selectaţi şi să daţi de lucru unor şoferi de nădejde, care fac posibil succesul dumneavoastră", se mai arată în broşura Amazon. Beta Logistics nu a îndeplinit această sarcină. "În fiecare lună a trebuit să ducem o luptă pentru a ne primi salariul", afirmă Adam Stelmaszek. "Pe bonul de salariu ne-au fost reţinute sume de bani pentru defecţiuni auto fictive şi abia mai târziu primeam banii cash în plicuri", a relatat el. Pentru fiecare defecţiune reală apărută la maşină, şoferului i se reţineau 850 de euro din salariu. O sumă foarte mare în condiţiile în care salariul era de 12 euro pe oră.

O distribuitoare însărcinată a fost concediată

Distribuitoarea Edyta Autu a fost concediată deşi este însărcinată. Dat fiind că aşa ceva nu este posibil în Germania din cauza legii de protecţie a mamelor, concedierea a fost anulată de instanţă. Dar femeia este în continuare îngrijorată: "Şeful a dispărut. Nu este de găsit. Îmi fac griji mai ales din pricina asigurării de sănătate. Doamne fereşte să se întâmple ceva grav fiindcă, dacă trebuie să ajung la spital, am avea de suportat costuri imense", a spus poloneza în vârstă de 32 de ani.

DW a stat de vorbă la telefon cu soţia întreprinzătorului Krzysztof Lajca. Potrivit angajaţilor, ea a fost contabila Beta Logistics. Ea a negat însă că soţul ei i-ar fi înşelat pe şoferi şi a subliniat că a fost doar un simplu angajat în cadrul firmei. A refuzat să mai adauge ceva. Întrebările adresate soţului au rămas fără răspuns.

Afirmaţia că Lajca ar fi fost doar un simplu angajat poate avea legătură cu faptul că în iunie 2020, deci cu aproape un an înainte de dispariţia sa, s-a operat o schimbare la conducerea Beta Logistics. Potrivit registrului comercial, locul lui Krzysztof Lajca a fost luat de un anume Edward Lawniczak. Dar toţi şoferii spun că nu l-au văzut niciodată pe acel om. Iar firma a fost în continuare condusă de Lajca. "Lawniczak a fost doar un om de paie”, afirmă Adam Stelmaszyk. Pentru el aceasta este dovada că înşelăciunea a fost planificată cu mult timp înainte.

Până acum nu s-a putut intra în contact cu Lawniczak. Dar DW se află în posesia copiei unui document, din care rezultă că Lajca ar fi vândut Beta Logistic lui Lawniczak în iunie, deci după ce a dispărut.

Mulţi curieri sunt dezamăgiţi de Amazon

Chestionat, un purtător de cuvânt al Amazon a declarat că firma sa aşteaptă de la subcontractori să "ofere şoferilor experienţe de muncă excelente." Amazon va cerceta aceste acuzaţii şi va interveni în cazul în care nu au fost respectate legile. "Noi am pus capăt în iunie 2021 relaţiilor de afaceri cu Beta Logistics GmbH", a comunicat Amazon. Dar în acel moment Lajca dispăruse deja.

Unii şoferi sunt dezamăgiţi de reacţia concerrnului. "Dacă am făcut o greşeală la muncă am primit avertisment din partea concernului Amazon. Dar dacă nu-mi primesc salariul, asta nu mai interesează pe nimeni la Amazon", afirmă Adrian Lupu. Un alt şofer confirmă: "Am fost lăsaţi în voia sorţii. Amazon nici măcar nu ne-a pus la dispoziţie un avocat." În schimb, concernul le-a oferit să lucreze pentru un alt subcontractor în aceeaşi regiune.

Sindicatul Verdi cere angajarea directă a curierilor

Pentru a preveni cazuri asemănătoare, sindicatul Verdi a cerut Amazon să-i angajeze pe şoferi direct. "Modelul subcontractorilor avantajează evident astfel de fraude", a declarat Stefan Thyroke, director pentru branşa logistică în cadrul Verdi. "Lucrurile s-ar schimba dacă Amazon ar lucra cu angajaţi proprii."

Stefan Thyroke, director, sindicatul Verdi

Şoferii înşelaţi sunt în primul rând preocupaţi să-şi recupereze salariile. Legea de protecţie a distribuitorilor de pachete, adoptată în 2019, a extins responsabilitatea comanditarului. Dar aceasta se referă doar la plata părţilor sociale şi nu la salarii.

Cazul trenează în instanţă

Unii şoferi s-au adresat justiţiei. Dar audierile au fost amânate pentru la toamnă fiindcă nu s-a prezentat la termenele de judecată niciun reprezentant al Beta Logistics şi nu poate fi nimeni citat prin poştă. Şoferii sunt revoltaţi. "De ce nu poate poliţia să-l caute pe acest tip?", se întreabă Adam Stelmaszek. Purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Muncii din Dresda a explicat că, pentru început, partea vătămată trebuie să afle adresa pârâtului. Abia dacă se dovedeşte că acest lucru este imposibil instanţa poate aproba intervenţia organelor abilitate.

Nemulţumirea şoferilor creşte în continuare. "Nimeni nu vrea să ne ajute. Ne simţim umiliţi şi nu ştim ce să facem în continuare", spune Adam Stelmaszek. Insuficienta stăpânire a limbii germane, care nu constituia o problemă pentru a putea distribui pachete, devine un obstacol în relaţiile cu autorităţile germane.

"Vin mulţi tineri din străinătate pentru câştiga ceva rapid aici şi a se reîntoarce acasă", explică Stelmaszek. Probabil şeful său a sperat că şoferii nu se vor plânge nicăieri şi se va pierde urma înşelăciunii. "Dar eu nu mai sunt tânăr. Am venit aici pentru un nou început. Şi, după ce am fost astfel tratat, nu mă voi da bătut", a asigurat polonezul.