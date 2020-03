Întoarcerea lui Joe Biden și opțiunile democraților

Cum s-a putut ajunge aici? Diversitatea persoanelor care au luptat pentru statutul de candidat al democraților în cursa pentru președinția Statelor Unite a fost mai mare decât oricând: femei, afro-americani, latinoamericani, oameni tineri, dinamici și optimiști și, într-adevăr, chiar homosexuali. Au fost atât de diferiți și atât de mulți încât nici nu au încăput cu toții în același timp pe scena primei dezbateri televizate, astfel încât și-au prezentat ideile pe rând, în două seri, în fața publicului american.

Toate acestea s-au petrecut în iunie 2019. Acum, după opt luni, candidatura se va decide între Joe Biden, un fost vicepreședinte de 77 de ani, care are reputația de a fi uituc, de a avea scăpări verbale și de a îmbrățișa femeile cu prea multă intensitate, și senatorul Bernie Sanders, în vârstă de 78 de ani, care a trecut printr-un infarct și spune, cu mândrie, că e "socialist", fără a da vreo explicație cu privire la finanțarea planurilor sale politice foarte costisitoare.

Majoritatea vrea un candidat moderat

Christina Bergmann a fost, timp de mulți ani, corespondentă DW în SUA

Rezultatele alegerilor preliminare de până acum arată că electoratul își dorește, înainte de toate, mai multă unitate. Susținătorii Partidului Democrat sunt dispuși să sprijine orice persoană despre care cred că l-ar putea învinge pe președintele Donald Trump la scrutinul din toamnă. Principalele obiective politice sunt clare: alegătorii democrații consideră că statul are obligația să-i ajute pe cei săraci și slabi, ei vor o asigurare medicală pentru toată lumea (sub orice formă) și o legislație mai restrictivă privind armele. În plus, ei sunt în favoarea unei politici externe și de securitate echilibrate și a eforturilor susținute pentru a combate schimbările climatice.

Majoritatea își dorește un candidat moderat și nu sprijină ideile mai radicale ale lui Bernie Sanders. Din acest motiv, electoratul democrat s-a strâns în jurul lui Joe Biden, după victoria lui notabilă în statul South Carolina cu aproape 50 la sută din voturi și după retragerea celorlalți concurenți moderați. Fostul primar Pete Buttigieg și senatoarea Amy Klobuchar s-au alăturat deja taberei pro-Biden. Tuturor le place să-i sprijine pe învingători.

Fără soluții curajoase

Putem să visăm, cel puțin pentru un moment, cum ar fi fost dacă întregul proces ar fi arătat altfel și dacă Partidul Democrat ar fi dat dovadă de calități reale de "leadership"? Dacă partidul ar fi hotărât în ce direcție să meargă sau dacă le-ar fi prezentat alegătorilor maxim două candidate: Amy Klonuchar, care are o poziție moderată, și Elizabeth Warren, ca reprezentantă a aripii progresiste? Două femei inteligente, care privesc spre viitor și care știu cum se formează coalițiile.

Având în spate întreaga mașinărie democrată și sprijinul granzilor din partid - ca Joe Biden, ale cărui merite sunt incontestabile, și Bernie Sanders, care reușește să-i convingă pe tineri mai mult decât orice alt politician - fiecare din cele două femei ar fi fost în măsură să se confrunte cu Trump în lupta electorală. Dar liderii partidului au preferat să lase decizia în mâinile alegătorilor, care au fost depășiți de situație. În final, Bernie Sanders și Joe Biden și-au asigurat poziția de frunte datorită unor avantaje clare: primul prin susținerea entuziastă a tinerilor, cel de-al doilea prin renumele său. Ceilalți candidați n-au avut, de fapt, niciodată o șansă reală.

Cea mai bună soluție: retragerea lui Bernie Sanders

Joe Biden a revenit în forță, câștigând chiar și în state în care nici măcar nu făcuse campanie, cum ar fi Minnesota. Acolo, Bernie Sanders a învins-o pe Hillary Clinton în 2016 la o diferență foarte mare de voturi. În 2020, Joe Biden a cucerit statul Minnesota cu mult succes, cu sprijinul lui Amy Klobuchar, care provine de acolo.

A venit timpul ca democrații să strângă rândurile și să se concentreze asupra obiectivului lor comun: victoria în alegerile prezidențiale din noiembrie. O luptă crâncenă între Biden și Sanders, care nu e exclusă pe moment, ar fi dăunătoare. Bernie Sanders ar trebui să ia în serios mesajul electoratului, dacă vrea, cu adevărat, ca Donald Trump să nu mai fie șeful Casei Albe: susținătorii Partidului Democrat nu vor o revoluție, ci un candidat moderat. Chiar dacă el se numește Joe Biden.