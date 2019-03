Încă un pas spre dictatură! "Regimul a luat doi ostatici”. ACUM: "Rezistăm! Cu teroriștii nu se negociază!”

Săptămâna trecută, fostul şef al Serviciului control financiar şi audit intern din cadrul ÎS "Poşta Moldovei”, Sergiu Cebotari, cerea, cu lacrimi în ochi, regimului de la Chișinău, în cadrul unei emisiuni televizate, să nu-i atingă familia. Miercuri, 20 martie, el a fost condamnat, cu executare, într-un dosar despre care spune că i-a fost instrumentat la comandă după ce a dezvăluit o schemă uriașă de trafic cu anabolizante. El a dezvăluit schema în 2016. Potrivit lui, săptămânal, prin intermediul poştei moldovenești, sunt trimişi în UE și SUA zeci de saci cu anabolizante (preparate interzise, folosite în special de sportivi pentru creşterea masei musculare). Potrivit lui, schema funcționează și astăzi, doar că centrul de distribuție s-ar fi mutat în Germania.

Schemă confirmată

În februarie 2016, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova anunţa capturarea unui lot record de anabolizante care urmau să ajungă, prin contrabandă, în UE. În octombrie 2016, un raport al unei comisii parlamentare de anchetă a constatat că prin intermediul ÎS "Poșta Moldovei” sunt traficate cantități mari de substanțe interzise, iar mai multe instituții ale statului și înalți funcționari se opun elucidării acestui caz, având o implicare directă în schema ilegală.

Sergiu Cebotari a fost reținut în luna iulie 2016, după ce a făcut dezvăluirile. "Cetățeanul ar fi pretins de la 16 cetățeni muncă forțată. Au fost pornite două cauze penale”, spunea, la 29 iulie 2016, șeful-adjunct al Direcției urmărire penală al IGP, Ruslan Ojoc. Miercuri, 20 martie 2019, Cebotari a fost condamnat la 8 ani de închisoare, pentru delapidarea averii străine și folosirea muncii forțate.

Cebotari, către ambasadele străine: "Vă rog, salvați-mi familia!”

Săptămâna trecută, în cadrul emisiunii la care a fost invitat, Cebotari a declarat că familia sa este în pericol. El a menționat că soția sa a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și nu crede că aceasta a fost o coincidență. Cu lacrimi în ochi, el a cerut ajutor pentru familia sa din partea misiunilor diplomatice străine.

"Prin acest dosar ei au vrut să mă reducă la tăcere nu doar pe mine. Ei au vrut să vâre frica în restul oamenilor care știu de ilegalitățile pe care ei le comit”, a spus Cebotari. Potrivit lui, proporțiile traficului cu anabolizante din Moldova au scăzut în ultima vreme: ”Acum băieții duc din Kiev și de la Atena, iar punctul de legătură este Frankfurt”. La emisiune, Sergiu Cebotari a cerut disperat intervenția UE în destructurarea acestei grupări criminale care răspândește substanțe interzise în întreaga Uniune Europeană.

Violator sau martir?

La câteva ore după pronunțarea hotărârii de condamnare a lui Sergiu Cebotari, instanța l-a condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare și pe fostul polițist de frontieră, Gheorghe Petic. Acesta este președinte al organizației teritoriale Ungheni a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, a candidat (pe lista națională) pentru funcția de deputat la alegerile din 24 februarie 2019, dar nu a ajuns deputat. Pe parcursul anului 2018, el a făcut numeroase transmisiuni live în cadrul cărora a dezvăluit pretinse scheme de contrabandă cu țigări la frontiera moldo-română, scheme despre care spunea că ar fi controlate de anumiți șefi din cadrul MAI.

Gheorghe Petic a fost reținut la 12 octombrie 2018, după ce la 112 a telefonat o locuitoare a orașului Ungheni, care a pretins că ar fi fost violată în propriul domiciliu. Miercuri, 20 martie, Petic a fost condamnat pentru viol la 3 ani și 6 luni de închisoare cu achitarea unei amenzi de 32 500 lei moldovenești (echivalentul a 1600 de euro) plus alte 65 000 de lei (3300 euro) "prejudicii cauzate statului”. Pe tot parcursul procesului, soția și susținătorii săi i-au fost alături, procesul desfășurându-se "cu ușile închise”. Imediat după pronunțarea sentinței, Gheorghe Petic a declarat: "Nu recunosc nicio virgulă din sentința lui Plahotniuc”.

Avocatul său, Adrian Cojocaru, a spus că sentința este una arbitrară și că o va contesta. Potrivit lui, instanța s-a bazat doar pe declarația presupusei victime, în timp ce expertizarea probelor a demonstrat nevinovăția lui Petic. Mai mult, avocatul susține că pe parcursul arestului preventiv, timp de 50 de zile, Gheorghe Petic a fost înfometat, în prezent fiind foarte slăbit și bolnav. Medicii care l-au vizitat în penitenciar i-au prescris tratament într-o instituție medicală specializată, dar până în prezent solicitarea doctorilor a fost ignorată.

Soția condamnatului, Lilia Petic, le-a spus miercuri jurnaliștilor că ultima dată a vorbit cu soțul său pe 27 februarie curent. "Mi-a spus să am grijă de fiicele noastre, să avem grijă de noi și să rezistăm. El nu este vinovat. (...) Am să merg înainte, am să rezist și îl vom aștepta acasă. El nu este vinovat”, a spus plângând Lilia Petic.

După ce Gheorghe Petic a fost condamnat, susținătorii acestuia au scandat în fața Judecătoriei Orhei "Jos mafia!”. Polițiștii au bruscat protestatarii, iar jurnaliștii prezenți la fața locului au transmis că polițiștii au folost gaze lacrimogene.

Prețul libertății: Dragoste (politică) cu de-a sila...

Deputatul ales din partea blocului electoral ACUM, Dumitru Alaiba, sugerează că regimul ar fi recurs la metode banditești - vrea să obțină o coaliție cu ACUM, impunând frica. "Știau că nu ne vor putea cumpăra și încearcă să ne sperie. Regimul a luat astăzi doi ostatici. Așa fac teroriștii. Iar cu teroriștii nu negociezi. (...) Doi oameni nedreptățiți. Un sistem care trăiește din suferința noastră. Adevărul este că nici noi, cei din "libertate”, nu suntem cu mult mai "liberi” decât Sergiu sau Gheorghe. (...) Regimul aplică asemenea metode pentru că noi reacționăm la ele așa cum ei vor să reacționăm”, a comentat Alaiba.

La aproape o lună de la alegerile parlamentare, desfășurate cu abateri grave,nu au avut loc nici un fel de discuții în vederea creării unei majorități parlamentare. Socialiștii și democrații curtează, prin retorică, blocul ACUM, dar în realitate, potrivit analiștilor politici, fac asta ca să-și justifice viitorul „mariaj politic”, culpabilizând blocul ACUM pentru faptul că a refuzat asumarea unei alianțe cu ei.

Joi, protest ACUM la Parlament

Miercuri, 20 martie, președintele Igor Dodon a semnat decretul privind convocarea ședinței de constituire a parlamentului nou-ales. Aceasta va avea loc joi, 21 martie, începând cu ora 13.00. Şedinţa de constituire va fi prezidată de cel mai în vârstă deputat. Parlamentul se consideră legal constituit din data şedinţei de constituire. Ulterior sunt aleși preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii şi Biroul permanent al Parlamentului. În termen de 10 zile de la prima ședință, vor fi constituite fracţiunile parlamentare. Nu se știe însă cum va fi aleasă conducerea Parlamentului în lipsa unei majorități. Deocamdată doar blocul ACUM a anunțat că va avea propriul candidat pentru funcția de șef al Legislativului.

În legătură cu deciziile de condamnare "în baza unor dosare fabricate, a lui Gheorghe Petic și Sergiu Cebotari, activiști ai Platformei DA”, blocul ACUM a difuzat un comunicat în care cheamă cetățenii Republicii Moldova la protest "în apărarea justiției”. Acesta va avea loc joi, 21 martie, începând cu ora 11.30, în fața Parlamentului.

Potrivit comunicatului citat, condamnarea celor doi activiști înseamnă "sfârșitul justiției și democrației în Republica Moldova - este mesajul foarte clar al regimului Plahotniuc-Dodon către întreaga societate: jocurile de-a democrația s-au terminat, oricine se va opune puterii oligarhice va păți la fel. Folosirea gazelor lacrimogene împotriva susținătorilor deținutului politic Gheorghe Petic în fața Judecătoriei Orhei, în cele mai urâte tradiții ale unui regim dictatorial, este cea mai grăitoare dovadă în acest sens. (...) Aceste condamnări absurde ne motivează și mai mult să luptăm în continuare, să promovăm pachetul de legi pentru dezoligarhizarea țării și să scoatem instituțiile statului din captivitate. Blocul ACUM îndeamnă repetat toți deputații cărora le pasă de această țară și de drepturile fundamentale ale omului și care nu doresc ca Republica Moldova să se transforme definitiv într-o dictatură să voteze chiar din primele ședințe ale Parlamentului pachetul de legi și acte legislative menite să înceapă demontarea sistemului oligarhic și edificarea statul de drept”.

Luni, la Bruxelles, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, a declarant că UE este cu ochii pe Republica Moldova. Va "urmări îndeaproape” formarea noului guvern de la Chișinău și elaborarea programului de guvernare. Oficialul european a mai subliniat că "este de datoria UE să vegheze asupra situației statului de drept” și implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova.