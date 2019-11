"În Rusia există medici care conduc noaptea taxiuri"

Nici urmă de nostalgie: Când își amintește de cei 14 ani în care a fost chirurg în diferite spitale de stat din Rusia, Alexei Potapov se gândește în primul rând la programul extrem de încărcat de peste 60 de ore de muncă pe săptămână. La începutul anilor 2000 a plecat în nordul Rusiei, unde a câștigat ceva mai bine (în jur de 60.000 de ruble pe lună, aproximativ 850 de euro), dar după șapte ani s-a întors acasă, în regiunea Penza, unde salariul s-a redus la jumătate, în ciuda volumului uriaș de muncă. Și soția lui lucra ca medic în același spital. "Nu ne descurcam cu banii, luptam, pur și simplu, pentru supraviețuire", povestește bărbatul de 45 de ani în dialog cu DW.

Astăzi, chirurgul Alexei Potapov lucrează în domeniul IT

Dezamăgit de aceste greutăți, chirurgul și-a amintit de un hobby mai vechi, programarea. În paralel cu munca de la spital a urmat cursurile unei facultăți de informatică și a devenit programator în 2014. De cinci ani lucrează ca dezvoltator IT într-o companie mare la Moscova, iar salariul e triplu față de cel de chirurg. Între timp, și soția lui a renunțat la meseria de medic.

Ziua în sala de operații, noaptea la volan

Mulți dintre foștii colegi ai lui Alexei Potapov lucrează între timp la clinici private sau concerne farmaceutice. "Iar cei care au rămas în spitalele de stat ajung să conducă noaptea taxiuri pentru a câștiga un ban în plus", spune Potapov.

Potrivit statisticilor, în jur de zece la sută dintre medicii specialiști întorc spatele sistemului sanitar de stat din Rusia. În întreaga țară lipsesc în jur de 25.000 de medici. Situația e deosebit de dramatică în nordul Siberiei: districtul autonom Iamalia-Neneția are 43.000 de locuitori și doar un singur oncolog. Rusia alocă 3,7 la sută din PIB sectorului sănătății - un procent mult mai mic decât țările occidentale ca Germania (11,5 %), Belgia (10,5 %) sau Olanda (9,9 %).

Printre cei care pleacă din spitalele de stat se numără și mulți medici tineri. Elena și Evgheni Tumasov (care se cheamă altfel în realitate, dar nu vor să apară în articol cu numele real) și-au terminat studiile la St. Petersburg în urmă cu doi ani. Elena și-a dorit, inițial, să se specializeze în domeniul medicinei sportive. În studenție a lucrat ca asistentă medicală într-o clinică.

"Dar am câștigat mai bine ca antrenoare într-un club de fitness", își amintește Elena. În plus, condițiile de muncă de la spital erau extrem de dificile, în fiecare zi lucra mai multe ore peste program și nu făcea pauze aproape niciodată. Între timp, tânăra s-a calificat și ca stilistă, alegând să se reprofileze într-un domeniu care nu mai are nimic de a face cu medicina. Și Evgheni, soțul ei, a întors spatele medicinei.

"Oamenii aceștia sunt epuizați"

Mai ales în orașele mici și în mediul rural se aude tot mai des despre cazurile unor medici care intră în grevă, scriu petiții sau își dau chiar demisia. În primăvară au protestat doctorii din trei spitale regionale din Regiunea Novgorod, în vară au urmat greve la două spitale din alte regiuni. "Oamenii aceștia sunt epuizați, de ani de zile, acum li se ard siguranțele", avertizează Andrei Konoval de la sindicatul medical "Deistvie".

Elena a studiat medicina la St. Petersburg

De fapt, salariile medicilor din spitalele de stat urmau să fie dublate sau chiar triplate în unele regiuni până în 2018, conform unor decrete prezidențiale ale lui Putin din 2012. Cu toate acestea, situația nu s-a ameliorat considerabil. Potrivit statisticilor oficiale rusești, un medic câștigă în medie 79.000 de ruble pe lună (aproximativ 1.120 de euro). Mulți medici sunt însă sceptici când sunt invocate aceste cifre, argumentând că statistica ia în calcul și salariile managerilor de spitale, care sunt de câteva ori mai mari decât cele ale unui medic obișnuit. Un sondaj efectuat de sindicatele medicale ajunge la o sumă mult mai scăzută. Potrivit acestuia, un medic din Rusia câștigă în medie 42.000 de ruble pe lună (în jur de 600 de euro) - adică mai puțin decât un curier.

Când asistenta devine, pe hârtie, femeie de serviciu

Sindicatele medicale avertizează că situația s-a înrăutățit în ultimii ani. Pentru a nu intra, oficial, în conflict cu obiectivele formulate în decretele prezidențiale privind medicii, unele spitale au ales să dea afară medici, să declare pe hârtie că asistentele sunt femei de serviciu sau să-i mute pe unii dintre doctori în grupe de salarizare mai scăzută. Potrivit sindicaliștilor, în multe cazuri au fost reduse pe hârtie orele de lucru ale medicilor, astfel încât salariile lor să se conformeze, oficial, decretelor prezidențiale. În realitate, s-au adunat nenumărate ore suplimentare.

Larisa Popovici de la Înalta Școală de Economie de la Moscova, expertă în sisteme medicale, consideră că unele regiuni ale Rusiei au reușit, cu toate acestea, să introducă sisteme funcționale, cu salarii și condiții de muncă normale, cu ajutorul unor guvernatori foarte activi. Din perspectiva ei, Rusiei îi lipsește o strategie pe termen lung pentru sistemul sanitar la nivel național. "Ministerul acționează în stil pompieristic: problemele sunt abordate la nivel local, în loc să se găsească soluții sistematice", explică Larisa Popovici.

În ciuda condițiilor dificile, studenții ruși continuă să se înghesuie la facultățile de medicină. În total există 35.000 de absolvenți pe an. Mulți dintre ei încearcă însă din start să-și găsească un loc de muncă în afara sistemului de stat: la o clinică privată, într-o companie farmaceutică sau chiar în străinătate.