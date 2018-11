În ţara bunului plac

Ziare.com: Sondajele groazei pentru PSD si Dragnea. Cheia rupturii dintre Dragnea si Tariceanu

Momentul de maxima enervare pentru Liviu Dragnea in sedinta CEx de acum o saptamana a fost atunci cand i-a fost pus in fata un sondaj de opinie in care are 4% si care arata picajul dramatic al PSD.