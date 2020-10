Zoonoses e a interferência humana na vida selvagem

Zoonoses são doenças transmitidas de animais para humanos e vice-versa. Dois terços de todas as doenças infecciosas têm origem em animais. A peste, a tuberculose, a malária e o ebola são zoonoses que mataram milhões de pessoas. Saiba neste Futurando o que pode ser feito para evitar a propagação dessas doenças, e a relação delas com o desmatamento.

A diminuição de áreas verdes, aliás, afeta o reino animal e pode ser observada em Berlim. A capital alemã se tornou o lar de até 10 mil raposas. Os animais selvagens se adaptaram perfeitamente às condições da metrópole. Com fama de tímidos, já nem ligam mais para a presença de pessoas. Uma bióloga evolucionista explica o fenômeno que batizou de "evolução animal em ritmo acelerado".

A influência humana não põe em perigo apenas a vida selvagem. Atualmente, cerca de 180 raças estão ameaçadas de extinção. Por exemplo, o porco Sattel e o gado Rotes Höhenvieh. O motivo é o desenvolvimento de novas raças que atendem os desejos da indústria de alimentos. Mas um criador luta para preservar esses animais nativos. Conheça alguns desses bichos e saiba por que é muito importante preservá-los.

Outro problema do crescimento dos centros urbanos é o aumento de temperatura. Ilhas de calor tornam as cidades mais quentes do que os espaços verdes nos arredores. Além disso, o resfriamento noturno costuma ser limitado em cidades, devido à grande quantidade de construções, impedindo que o ar frio consiga fluir. Mas o físico suíço Andreas Rubin encontrou soluções por meio de um aquário adaptado.

E o combate às ilhas de calor está ganhando diversas frentes. Na Alemanha, o especialista em clima urbano Dirk Funk estuda o problema por meio de uma versão miniatura de Berlim. A maquete detalhada da capital permite que ele teste diferentes abordagens contra a formação de núcleos de calor.