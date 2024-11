Zelenski sugere que guerra pode acabar com adesão à Otan

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, sugeriu na sexta-feira (30/11) que um acordo de cessar-fogo com a Rússia poderia ser alcançado se o território ucraniano sob controle de Kiev estivesse "sob o abrigo da Otan” e ele pudesse negociar diplomaticamente a devolução da parte ocupada pelas forças russas posteriormente.

"Se quisermos acabar com a 'fase quente' da guerra, precisamos colocar o território da Ucrânia que controlamos sob o abrigo da Otan. Precisamos fazer isso rapidamente e, então, o restante do território (ocupado) poderá ser retomado diplomaticamente”", afirmou o presidente ucraniano em entrevista à rede britânica de televisão Sky News.

Zelenski foi entrevistado pelo correspondente Stuart Ramsay, que lhe pediu para comentar as especulações de que um dos planos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra seria fazer com que a Ucrânia cedesse à Rússia a parte de seu território que o país vizinho anexou ilegalmente, em troca de sua adesão à Otan.

O presidente ucraniano afirmou que não recebeu oficialmente uma oferta para "ingressar na Otan com apenas uma parte da Ucrânia" e que um cessar-fogo era necessário para garantir que o líder da Rússia, Vladimir Putin, não voltasse para tomar mais território ucraniano e que a Aliança cobriria "imediatamente" a parte do país sob controle de Kiev.

"O convite deve ser estendido à Ucrânia sob suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, não se pode incluir apenas parte do país. Por quê? Porque assim você admitiria que a Ucrânia é apenas aquela parte do território, e a outra parte é da Rússia, o que seria contra a constituição ucraniana", avaliou.

Na primeira entrevista de Zelenski à imprensa britânica desde a vitória de Trump nas eleições americanas de 5 de novembro, ele afirmou que terá que trabalhar com o novo presidente dos EUA e sua equipe para ter "o maior apoio”.

De acordo com a Sky News, também foi a primeira vez que Zelenski insinuou um acordo de cessar-fogo que incluiria o controle russo de parte do território ucraniano ocupado, já que durante todo o conflito ele sempre relutou em ceder partes do país para a Rússia, incluindo a península da Crimeia, anexada ilegalmente desde 2014, além das regiões de Donetsk, Kherson, Lugansk e Zaporíjia, declaradas unilateralmente russas desde setembro de 2022.

A intensidade da guerra na Ucrânia aumentou significativamente nas últimas semanas, especialmente depois que a Rússia começou a deslocar tropas da Coreia do Norte para a área de conflito e os EUA deram sinal verde ao país para usar mísseis de longo alcance contra alvos militares em território russo, ao que Putin respondeu recentemente com vários ataques e os novos mísseis balísticos hipersônicos Oreschnik.

Jps (EFE, ots)