Zelenski pede inquérito internacional sobre queda de avião

Presidente da Ucrânia diz que russos brincam com vida de prisioneiros ucranianos. Aeronave levava 65 soldados do país. Moscou acusa Kiev alvejar voo. ONU agenda debate sobre caso. Caixas-pretas são encontradas.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, pediu a abertura de uma investigação internacional sobre a queda de um avião militar russo na região de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira ucraniana.

Moscou acusou a Ucrânia de abater a aeronave de transporte militar Ilyushin Il-76 que estaria com 74 pessoas a bordo, incluindo 65 soldados ucranianos que eram levados para uma troca de prisioneiros com Kiev. Além dos soldados ucranianos, de acordo com as autoridades russas, o avião também transportava seis membros da tripulação e três soldados russos.

Segundo o Ministério da Defesa russo, o avião foi abatido por um míssil antiaéreo disparado da região ucraniana de Kharkiv, fronteira com a Rússia.

Zelenski em seu discurso, divulgado na noite desta quarta-feira (24/01), disse que o serviço de inteligência militar da Ucrânia (GUR) está tentando descobrir mais sobre os prisioneiros de guerra.

"Nosso Estado insistirá no reconhecimento internacional", disse ele. "É óbvio que os russos estão brincando com a vida dos prisioneiros ucranianos, com os sentimentos de seus parentes e com as emoções de nossa sociedade."

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, foi instruído a fornecer aos aliados todas as informações disponíveis para a Ucrânia.

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que não havia sobreviventes. "Todos os ocupantes a bordo morreram", afirmou.

A Ucrânia pediu ainda nesta quinta-feira que a ONU e a Cruz Vermelha inspecionem o local da queda. "Vou pedir que representantes destas organizações se juntem à inspeção do local" na região russa de Belgorod, disse o comissário para os Direitos Humanos ucraniano, Dmytro Lubinets.

Caixas-pretas encontradas

Nesta quinta-feira (25/01), autoridades russas afirmaram que equipes de resgate encontraram as caixas-pretas do avião militar. "De acordo com dados preliminares, a condição das duas caixas-pretas permitirá que elas sejam descriptografadas. Elas serão transportadas em um voo especial para um laboratório do Ministério da Defesa (em Moscou), onde seu conteúdo será analisado", disse um porta-voz do serviço russo de emergência à agência de notícias russa Tass.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá discutir o incidente em Belgorod. "A reunião solicitada pela Rússia" será realizada nesta quinta-feira, disse a França, atual detentora da presidência rotativa do Conselho de Segurança.

O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, solicitou uma sessão de emergência imediata do conselho para discutir o ocorrido, que ele chamou de "ataque terrorista". O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou nesta quinta as acusações da Rússia de que a Ucrânia abateu o avião. "Ninguém pode dizer que impacto isso terá" na extensão do programa de troca de prisioneiros, ele disse.

O comandante da Força Aérea ucraniana, Mikola Oleshchuk, descreveu as declarações de Moscou como um "falso fluxo de informação" e afirmou que estas visam "desacreditar a Ucrânia perante a comunidade internacional".

Kiev não confirmou, até o momento, se prisioneiros de guerra ucranianos viajavam realmente a bordo do Il-76 ou se o avião foi abatido pelas forças ucranianas, mas a inteligência militar ucraniana reconheceu ontem à noite que estava prevista uma troca de prisioneiros.

Ataque de drones

A Força Aérea da Ucrânia disse também nesta quinta-feira que seu sistema de defesa aérea abateu 11 dos 14 drones que foram lançados em um ataque da Rússia durante a última madrugada sobre as regiões de Odesa e Mykolaiv, no sul da Ucrânia.

Duas pessoas ficaram feridas durante o ataque à cidade portuária do Mar Negro, de acordo com o governador regional de Odesa, Oleh Kiper. "Apesar do trabalho eficaz e frutífero da defesa aérea para repelir ataques inimigos, infelizmente, uma instalação industrial foi atingida em Odesa, e edifícios residenciais e infraestrutura civil foram danificados", disse Kiper.

Não houve nenhum comentário imediato da Rússia, e os relatos não puderam ser verificados imediatamente de forma independente.

md/cn (EFE, Reuters, AP, AFP)