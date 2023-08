Zelenski não descarta eleições na Ucrânia em 2024

Presidente ucraniano afirma que precisa de ajuda financeira do Ocidente para arcar com custos do processo eleitoral.

O presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, afirmou neste domingo (28/08) que as eleições gerais no país, que deveriam ocorrer no próximo ano, podem ser realizadas apesar da Lei Marcial decretada no país

Zelenski, porém, afirmou que é necessária a ajuda do Ocidente para financiar os custos do processo eleitoral. Além disso, o Parlamento ucraniano precisará aprovar a realização do pleito. Outro pré-requisito citado por ele é a necessidade de haver garantias para o comparecimento em massa dos eleitores às urnas.

"Não vou gerar dívidas para realizar as eleições; também não vou retirar o dinheiro destinado para os armamentos e colocar nas eleições", afirmou. "Mas, se receber apoio financeiro, se os parlamentares se derem conta de que é algo que precisamos fazer, então que mudemos rapidamente a legislação e, mais importante, assumamos juntos os riscos."

A Ucrânia está impedida de realizar eleições enquanto o país estiver sob a Lei Marcial, que precisa ser renovada a cada 90 dias. A vigência atual se encerra no dia 15 de novembro, ou seja, após o mês de outubro, quando normalmente ocorrem as eleições parlamentares, mas antes das eleições presidenciais programadas para março de 2024.

Segundo Zelenski, os custos do processo eleitoral em tempo de paz seriam de 135 milhões de dólares (R$ 657 milhões). Ele disse não ter certeza de quanto custaria realizar eleições em meio à guerra.

"Precisamos de eleições na Ucrânia no ano que vem. Quero ver esse país ter uma eleição livre e justa, mesmo enquanto estamos sob ataques", afirmou.

Observadores nas frentes de batalha

O presidente defendeu a participação no processo eleitoral dos soldados que enfrentam a invasão russa. "Eles estão hoje defendendo essa democracia; não lhes dar essa oportunidade por causa da guerra seria injusto. Por causa disso, eu era contra as eleições", explicou.

Na semana passada, Zelenski recebeu em Kiev os senadores americanos Richard Blumenthal e Elizabeth Warren, do Partido Democrata, juntamente com o republicano Lindsey Graham, com quem discutiu a realização das eleições em 2024.

O ucraniano deixou clara a necessidade de apoio financeiro por parte dos EUA e da Europa, e ressaltou que os observadores do processo eleitoral devem ir até as frentes de batalha, "para que possamos ter eleições legítimas para nós e para o mundo todo."

Ele acrescentou que o país precisará de ajuda para permitir a participação de milhões de eleitores que vivem no exterior, especialmente na União Europeia (UE).

