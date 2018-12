Youtuber mais bem pago do mundo tem 7 anos

O youtuber mais bem pago do mundo é um menino de 7 anos chamado Ryan, que adora brincar com carrinhos, trens e montar brinquedos de Lego. Ele possui mais de 17,3 milhões de seguidores – na maioria, crianças em idade escolar – em seu canal "Ryan Toysreview", onde posta vídeos quase diariamente analisando inúmeros brinquedos, auxiliado por seus pais.

Desde a criação do canal, em 2015, seus vídeos já foram vistos mais de 26 bilhões de vezes. "Sou divertido e engraçado", disse Ryan ao explicar sua popularidade numa entrevista à emissora NBC.

Segundo a revista Forbes, os vídeos, que tornaram Ryan um dos maiores influencers na internet, lhe renderam 22 milhões de dólares nos últimos meses antes de junho de 2018, ou seja, o dobro do valor arrecadado no ano anterior.

O montante não inclui os impostos e os valores pagos a advogados e agentes. Por ser criança, 15% de seus rendimentos são depositados numa conta de banco que ele apenas poderá acessar em idade adulta.

A maior parte dos ganhos de Ryan vem de posts patrocinados. Segundo a revista, apenas 1 dos 22 milhões de dólares não veio dos anúncios no início do vídeo. A rede de lojas Walmart começou a comercializar brinquedos e roupas da marca Ryan's World, o que deve aumentar significativamente os ganhos do menino e sua família no próximo ano.

A família de Ryan protege como pode o menino, não divulgando seu sobrenome ou a região onde vive.

Os cinco youtubers mais bem pagos do mundo, segundo a Forbes:

Ryan Toyreview, brinquedos e brincadeiras (22 milhões de dólares) Jake Paul, vídeos de música e pegadinhas (21,5 milhões de dólares) Dude Perfect, competições e truques de habilidade (20 milhões de dólares) DanTDN, gamer (18,5 milhões de dólares) Jeffree Star, maquiagens e cosméticos (18 milhões de dólares)

