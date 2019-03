YouTube vai desativar comentários em vídeos com crianças

O YouTube vai desabilitar a ferramenta de comentários em todos os vídeos da plataforma que contenham menores de idade, em uma tentativa de combater a atuação de pedófilos no site, afirmou a empresa nesta quinta-feira (28/02).

A decisão foi anunciada após o youtuber Matt Watson ter revelado, na semana passada, uma falha no algoritmo de busca do site que permite que pedófilos marquem, nos comentários, cenas que considerassem sensuais em vídeos de crianças e localizem com facilidade vídeos semelhantes marcados por outros usuários. Nos comentários, eles podem também trocar contatos e links para vídeos de pornografia infantil.

A companhia disse que levará meses para desativar os comentários em todos os vídeos da plataforma em que aparecem crianças. O processo já teve início na semana passada, quando o YouTube aplicou a medida a dezenas de milhões de vídeos.

"Reconhecemos que os comentários são uma parte essencial da experiência do YouTube e de como você se conecta com sua audiência e a faz crescer", disse a empresa, numa mensagem aos seus criadores de conteúdo. "Ao mesmo tempo, os passos importantes que estamos dividindo com você hoje são importantíssimos para manter as pessoas jovens seguras."

Alguns youtubers poderão manter os comentários ativados desde que façam uma cuidadosa moderação e usem ferramentas de software fornecidas pelo YouTube, disse a Google, proprietária do site de vídeos.

O YouTube também antecipou o lançamento de uma ferramenta para classificar vídeos que, segundo a empresa, vai detectar e remover duas vezes mais comentários que contrariem a política da companhia.

Para alguns usuários do YouTube, como o analista da empresa de pesquisa de mercado eMarketer Paul Verna, a decisão do YouTube de desativar comentários de tantos vídeos parece extrema. Apesar de reconhecer tais preocupações, a presidente-executiva do YouTube, Susan Wojcicki, disse que "nada é mais importante para nós do que garantir a segurança de pessoas jovens na plataforma."

As revelações sobre a atuação de pedófilos no YouTube elevaram temores de que a empresa pudesse enfrentar uma crise. Empresas como Nestlé e a empresa de telefonia móvel americana AT&T decidiram retirar seus anúncios do site na semana passada.

Diante disso, o YouTube deletou muitos comentários, bloqueou algumas contas e canais com comentários inapropriados. A Nestlé retomou os anúncios, dizendo-se satisfeita com a resposta do YouTube.

O YouTube não tem sido a única empresa a enfrentar esse tipo de problema. Outros sites em que usuários podem criar conteúdo, como Facebook e Twitter, também têm enfrentado cada vez mais exigências de que monitorem o que aparece em suas plataformas e pedidos para se livrarem de conteúdo impróprio, em meio a crescentes preocupações sobre a propagação do discurso de ódio e violência.

