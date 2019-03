Voo para Düsseldorf pousa por engano em Edimburgo

Na manhã desta segunda-feira (25/03), um voo da companhia aérea britânica British Airways, que havia decolado do London City Airport em Londres com destino a Düsseldorf, partiu por engano para Edimburgo, na Escócia, em vez de pousar em seu destino original na Alemanha.

A tripulação e os passageiros do voo BA 3271, operado pela empresa aérea alemã WDL Aviation, só se deram conta do que havia ocorrido quando o aparelho aterrissou e o comandante lhes deu as boas-vindas à capital da Escócia, localizada a cerca de 800 quilômetros de Düsseldorf.

Ao pousar em Edimburgo e receber as boas-vindas, todos pensavam que se tratava de uma brincadeira, disse a passageira Sophie Cooke, de 24 anos. O piloto pediu então que aqueles que quisessem seguir para a Alemanha levantassem a mão – o que todos fizeram, afirmou Cooke.

"O piloto afirmou que não tinha a menor ideia de como isso podia ter ocorrido", relatou Cooke. "Ele disse que isso nunca havia acontecido antes e que a tripulação descobriria o que podemos fazer."

Segundo a passageira, a aeronave permaneceu em solo duas horas e meia, antes de voar ao destino correto. Foi muito frustrante, "os banheiros foram bloqueados, e não havia mais lanches, e também estava abafado".

Em comunicado, a British Airways afirmou que os passageiros já estão em Düsseldorf e que abriu uma investigação para determinar as causas do erro da companhia WDL Aviation.

"Pedimos desculpas aos clientes por essa interrupção em sua viagem e entraremos em contato com todos individualmente", afirmou a companhia aérea britânica, que não quis informar quantos passageiros foram afetados.

A empresa enfatizou que a segurança não foi comprometida em nenhum momento e que o piloto não se perdeu. O erro aconteceu por conta da documentação recebida pelo comandante de voo, onde constava Edimburgo como destino.

Da capital escocesa, a aeronave voou com duas horas e meia de atraso para Düsseldorf. Segundo um funcionário do aeroporto local, o voo BA 3271 aterrissou na cidade do oeste alemão por volta das 13h (9h em Brasília).

