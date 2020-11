Vila austríaca de Fucking decide mudar de nome

A Câmara Municipal de Fucking, na Áustria, decidiu o mudar o nome da pequena vila para evitar os constantes roubos da placa com o nome do local e afastar turistas curiosos que visitam a região somente para tirar fotografias na entrada do vilarejo.

À emissora austríaca Oe24, a prefeita da vila Andrea Holzner informou que a partir de 1º de janeiro de 2021 o local passará a se chamar Fugging.

Há anos, os cerca de 100 moradores do lugarejo, localizado no norte do país, próximo à fronteira da Alemanha, pressionavam para que o nome fosse mudado. Embora seja um palavrão em inglês, Fucking não tem nenhum significado em alemão.

A comunidade local estava frustrada com os roubos da placa de entrada da vila e com os turistas curiosos.

Embora o vilarejo tenha o nome de Fucking há cerca de mil anos, durante séculos era desconhecido. Com o surgimento da internet, porém, acabou atraindo atenção mundial, aparecendo frequentemente em listas de locais com nomes engraçados.

Em 2019, alguns moradores usaram o nome em campanhas de ativismo, acrescentando à placa frases como "Nosso clima é – Fucking – importante!".

"Fugging" aparentemente reflete melhor a pronúncia local do nome do vilarejo. Não foi divulgado o que será feito com as placas com o antigo nome. Já as localidades vizinhas devem continuar se chamando Oberfucking e Unterfucking.