As pequenas borboletas amarelas se exibem na beira do rio quando as águas começam a baixar, anunciando a chegada do verão amazônico. Elas estão à procura de minerais para a reprodução. O fenômeno sazonal acontece em quase toda a região. Quando as borboletas surgem em grande quantidade e mais cedo, significa que o verão será intenso, dizem os moradores às margens do Tapajós.