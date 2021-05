Viaduto de metrô desaba no México e deixa mais de 20 mortos

Ao menos 23 pessoas morreram e 70 ficaram feridas após um viaduto por onde trafegavam vagões do metrô desabar sobre uma movimentada avenida na Cidade do México nesta segunda-feira (04/05).

Imagens transmitidas pela emissora local Milenio TV mostram a estrutura de cerca de 12 metros de altura caindo sobre vários carros perto da estação Olivos, no sudeste da cidade. A seguir, veem-se nuvens de fumaça e pilhas de escombros. Outras imagens mostram ao menos dois vagões pendendo do viaduto.

O desabamento ocorreu por volta das 22h30 (hora local). Dezenas de socorristas e bombeiros foram acionados para remover passageiros entre ferros retorcidos e cabos.

Inicialmente com escadas, os trabalhos de resgate tiveram que ser interrompidos devido ao risco de que mais partes do viaduto e do metrô entrassem em colapso. Segundo a prefeita Claudia Sheinbaum, um guindaste foi transportado para o local para que os socorristas pudessem retomar as buscas e verificar se há mais pessoas no metrô.

A prefeita afirmou que sete das cerca de 50 pessoas hospitalizadas estão em estado grave, necessitando de cirurgias. Ela disse ainda que um carro ficou preso sob os escombros, mas que a pessoa que estava em seu interior sobreviveu.

Segundo Sheinbaum, aparentemente uma viga da estrutura cedeu, mas que a causa do acidente está sendo investigada.

Inicialmente, socorristas usaram escadas para resgatar passageiros

"Fui salvo por 15 minutos"

"De repente, vi que a estrutura estava tremendo. Não foi nem um minuto depois que o metrô caiu, e muita poeira começou a subir", disse uma testemunha não identificada à rede local Televisa.

"Quando a poeira se dissipou, corremos para ver se podíamos ajudar. Não ouvimos gritos, não sei se eles estavam em choque [...] Algumas pessoas conseguiram entrar e puxaram duas pessoas que estavam em cima. Os outros estavam empilhados."

José Martínez, um trabalhador que normalmente pega o trem em direção a Tláhuac, disse emocionado à imprensa que se salvou do acidente porque não conseguiu embarcar a tempo depois de sair do trabalho. "Fui salvo por cerca de 15 minutos, ainda bem que nada me aconteceu", disse.

Acidente ocorreu por volta das 22h30 (hora local)

"Tragédia terrível"

Este é o segundo acidente registrado no metrô da capital mexicana neste ano. Em janeiro, um incêndio nas instalações de controle do metrô deixou uma pessoa morta e 29 intoxicadas. Em março do ano passado, dois trens colidiram dentro de uma estação, deixando um morto e 41 feridos.

Inaugurado em 1969, o metrô da Cidade do México é um dos principais meios de transporte da capital e de sua área metropolitana, onde vivem cerca de 20 milhões de pessoas. A linha 12, na qual ocorreu o acidente desta segunda-feira, foi inaugurada em 30 de outubro de 2012 pelo atual ministro do Exterior do México e então prefeito da capital, Marcelo Ebrard.

Ebrard lamentou a "tragédia terrível" e ofereceu sua cooperação na determinação das responsabilidades. "As causas devem ser investigadas e as responsabilidades devem ser determinadas. Reitero minha total disponibilidade às autoridades para contribuir em tudo o que for necessário", escreveu no Twitter.

Analistas veem Ebrard e Sheinbaum como prováveis sucessores do atual presidente Andrés Manuel López Obrador, cujo mandato termina em 2024.

lf (Reuters, AFP)