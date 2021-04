Versão soviética de "Senhor dos anéis" ressurge 30 anos após estreia

Uma versão soviética inspirada no famoso livro O senhor dos anéis, do escritor britânico J. R. R. Tolkien, reapareceu 30 anos depois de sua estreia. Intitulado Khraniteli, o filme foi exibido na União Soviética em 1991, e acreditava-se que a adaptação havia sido perdida. Na semana passada, porém, a obra foi disponibilizada no YouTube.

Exibida dez anos antes da estreia do primeiro filme da trilogia cinematográfica de Peter Jackson, a versão soviética da obra tem apenas duas horas de duração e parece ter sido retirada de outra época: os figurinos e cenários são rudimentares, os efeitos especiais, básicos, e muitas das cenas parecem mais uma produção teatral do que cinema.

A música da produção, de Andrei Romanov, da banda de rock Akvarium, dá uma ambientação soviética ao filme, que não lembra em nada O senhor dos anéis de Peter Jackson.

Mais de 800 mil visualizações

Segundo o jornal britânico The Guardian, após a exibição do filme em 1991, numa emissora de televisão da então cidade de Leningrado, hoje São Petersburgo, acreditava-se que a película havia sido perdida. Mas a herdeira da emissora, a 5TV, surpreendeu ao disponibilizar a obra no YouTube na semana passada. Em poucos dias, o filme já alcançou mais de 800 mil visualizações.

"Há décadas os fãs buscam o filme em arquivos, mas não conseguiam encontrá-lo", diz a reportagem do The Guardian, citando uma publicação em russo que escreve sobre a obra de Tolkien. "Quem encontrou e digitalizou o filme deveria ser homenageado com uma estátua", escreveu um leitor do jornal.

Khraniteli não foi a primeira adaptação de uma obra de Tolkien pela Emissora Leningrado. Em 1985, a rede havia lançado uma versão soviética de O hobbit.

cn/ek (DW)