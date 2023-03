Vendas de vinil ultrapassam as de CDs nos EUA em 2022

Pela primeira vez desde 1987, mais unidades de vinil são vendidas no país do que CDs. Serviços de streaming, porém, sustentam a indústria fonográfica americana.

Pela primeira vez em 35 anos, a venda de discos de vinil superou a CDs nos Estados Unidos no ano passado. Desde 1987, eram comercializadas mais unidades de CDs no país do que do formato mais antigo.

Em 2023, os americanos compraram 41 milhões de unidades de vinil e 33 milhões de CDs, indicando uma mudança na tendência das últimas mais de três décadas, revelou um relatório Associação da Indústria Fonográfica dos Estados Unidos (RIAA) divulgado no início de março.

A receita com a venda de vinil nos EUA saltou para 1,7 bilhão de dólares em 2022, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. A popularidade do antigo formato cresceu constantemente nos últimos anos, alimentada por colecionadores e fãs nostálgicos.

A receita da venda de discos de vinil já havia começado a superar a dos CDs em 2020, porém, esta é a primeira vez desde 1987 que mais unidades de vinil foram vendidas do que as do formato mais novo.

Recorde dos serviços de streaming

Apesar do aumento das vendas, serviços de streaming continuam em primeiro lugar. Tanto as plataformas de áudio por assinatura quanto aquelas suportadas por anúncios cresceram 7%, alcançado uma receita recorde de 13,3 bilhões de dólares, o que corresponde a 84% do total das receitas da indústria fonográfica nos EUA.

O consumo por contas de assinaturas pagas compreende a maior parte, respondendo por 77% das receitas de streaming e ultrapassando 10 bilhões de dólares pela primeira vez. De acordo com a RIAA, 92 milhões de americanos são assinantes de algum serviço de streaming.

O faturamento da indústria fonográfica americana também cresceu pelo sétimo ano consecutivo. De acordo com a RIAA, em 2022, houve um aumento de 6% em relação ao ano anterior, chegando a 15,9 bilhões de dólares.

lj/cn (AFP)