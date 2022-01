Vale do Jequitinhonha transforma algodão em tecidos e música

Para enfrentar a crise gerada pela pandemia, mulheres do Vale do Jequitinhonha tiveram uma solução criativa: vender seus tecidos acompanhados por canções de seus ancestrais escravizados.

Ao colher o algodão orgânico, as mulheres do Vale do Jequitinhonha se conectam com seus ancestrais. Elas entoam canções tradicionais durante a colheita - como os escravizados faziam há centenas de anos. Muitos que vivem na região não gostam de ser lembrados pela herança escrava. Mas para essas mulheres, esse é um legado importante.

O Vale do Jequitinhonha está localizado no norte do estado de Minas Gerais. É uma região que sempre foi árida e pobre. No início da pandemia, a venda de tecidos despencou: colocando em risco a existência das fiadoras de algodão. Os espíritos trouxeram inspiração. As mulheres lançaram uma campanha online, na esperança que seus cantos pudessem aumentar as vendas. Mantendo as tradições: o fiar à mão, tingir com casca de aroeira e, sobretudo, os seus cantos consagrados.