Vai a cinco número de mortos em acidente de trem na Alemanha

Equipes de resgate encontram mais um corpo sob um vagão do trem que virou no sul do país. Especialistas suspeitam que falha técnica tenha sido causa do descarrilamento.

Equipes de resgate encontraram neste sábado (04/06) outro corpo sob os destroços de um trem que descarrilou no sul Alemanha nesta sexta-feira, elevando o número total de mortes para cinco, segundo informações da polícia.

Outras 44 pessoas ficaram feridas no descarrilamento, conforme a polícia local, algumas delas com ferimentos graves. Delas, três ainda estavam no hospital neste sábado, disse a polícia.

O trem descarrilou na tarde de sexta-feira, quando ia de Garmisch-Partenkirchen em direção a Munique.

Após várias tentativas fracassadas, guindastes conseguiram no sábado içar pelo menos um vagão do trem que havia saído dos trilhos.

Investigação prossegue

Autoridades ainda estão investigando a causa do descarrilamento na pitoresca região montanhosa ao norte de Garmisch-Partenkirchen, na Baviera.

O maquinista foi interrogado, mas a polícia não deu informações sobre o que ele disse. Uma colisão com outro veículo foi descartada como causa.

O secretário de Transporte da Baviera, Christian Bernreiter, afirmou à agência de notícias DPA que todos os especialistas que estiveram no local concordam que um defeito técnico, nos trilhos ou no trem, deve ser a causa mais provável.

O governador da Baviera, Markus Söder, visitou neste sábado o local do acidente e afirmou que o ocorrido é, para ele, como uma "punhalada no coração".

O ministro alemão dos Transportes, Volker Wissing, e o chefe da estatal ferroviária alemã Deutsche Bahn, Richard Lutz, também visitaram o local. Ambos se disseram profundamente comovidos e garantiram que as autoridades farão todo o possível para esclarecer as causas do ocorrido.

md (AFP, DPA)