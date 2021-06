Vacinação anti-covid no Brasil: entre avanços e erros

Doutor em microbiologia e divulgador científico, Atila Iamarino é um nome comum quando se fala dos impactos da pandemia no Brasil. Isso porque desde as primeiras infecções pelo Sars-Cov-2 confirmadas no país, o cientista vem enfatizando em suas plataformas de mídias sociais a necessidade de medidas para conter a propagação do patógeno. Não só. Iamarino também se dedica a explicar aspectos complexos relacionados ao coronavírus. O Futurando desta semana traz uma conversa com o pesquisador, que analisou a vacinação da população brasileira e os erros envolvendo o processo.

A pandemia, todos sabemos, vem transformando hábitos e nos sujeitando a praticamente um novo modelo de vida. Existe um acessório, por exemplo, que já não ficamos mais sem: a máscara. Algumas, especialmente as descartáveis de uso cirúrgico, se mostraram mais eficazes que as de tecido. Acabaram, portanto, sendo adotadas em mais larga escala. A questão é: onde elas estão indo parar? Se o descarte não for correto, uma das possibilidades é nos oceanos. Em que medida isso pode prejudicar a vida marinha? Vamos discutir.

Quem está acompanhando os desdobramentos da pandemia desde o início sabe que muito se falou sobre o morcego ter sido um possível hospedeiro intermediário do coronavírus. Trata-se de uma entre muitas hipóteses. Os morcegos são sim animais, até certo ponto, misteriosos, colocados como culpados pela transmissão de doenças – não só a covid-19. A verdade, no entanto, é que nós temos muito a aprender com esses seres capazes de viver tanto. Inclusive a como nos proteger do câncer.

Falamos de covid-19 e vacinação e é importante lembrar que um dos imunizante mais populares no mundo surgiu da iniciativa de uma empresa inovadora: a start-up alemã BioNTech. O que reforça a necessidade de investidores apoiarem projetos e firmas dessa natureza. A BioNTech, durante anos, acumulou perdas, mas agora está multiplicando os lucros de quem acreditou na ideia lá atrás.