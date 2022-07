Com o método, é possível fazer uma vaca com determinadas características produzir muito mais descendentes do que com os métodos tradicionais de reprodução.

Graças à fertilização in vitro, empresa coloca no mercado gado com material genético de vacas mais produtivas economicamente. Com o método, é possível fazer uma vaca com determinadas características produzir muito mais descendentes do que com os métodos tradicionais de reprodução. No entanto, os críticos do procedimento temem uma perda na diversidade genética.