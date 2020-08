Vídeos colocam polícia alemã sob pressão

O vídeo, divulgado no Twitter, é de apenas 15 segundos. Ele mostra um policial colocando o joelho sobre o pescoço de um suspeito para contê-lo. No fundo, pessoas gritam, exigindo que ele pare.

A operação policial ocorreu em meados de agosto em Düsseldorf, no oeste da Alemanha, e lembra o episódio que levou à morte do afro-americano George Floyd em Minneapolis, EUA, no final de maio.

Em Düsseldorf, o jovem de 15 anos saiu ileso. Segundo a agência de notícias alemã dpa, há várias acusações contra ele.

O policial que o deteve também está sendo investigado, informou a Promotoria alemã. De acordo com sua defesa, porém, ele apenas fixou a cabeça do rapaz com sua canela. "Isto é o que é ensinado", disse o advogado Christoph Arnold. Ele afirmou ainda que a situação era perigosa para os oficiais, pois o suspeito podia se levantar ou puxar uma arma, por exemplo.

As imagens provocaram um debate sobre violência policial na Alemanha e os limites do uso da força pelos agentes.

O vídeo de Düsseldorf não é o único que viralizou recentemente nas redes sociais mostrando supostas operações policiais desproporcionais. O registro de outra ação em Frankfurt, no estado de Hessen, também circula na internet. O episódio foi filmado e divulgado por Blaise Francis, um advogado que atua de forma voluntária em casos de racismo.

A gravação mostra vários policiais imobilizando um homem no chão. Pouco depois, um agente chuta várias vezes o detido. Outro policial, que, segundo um comunicado da assessoria de imprensa da polícia de Frankfurt, seria o chefe da operação, intervém e afasta o agente. Ele teria ainda comunicado internamente o incidente. A Promotoria de Frankfurt teria conhecimento do caso.

O comunicado da polícia de Frankfurt fala em "uso indevido da força" e confirmou medidas disciplinares contra o policial.

Também surgiram vídeos de ações semelhantes em Hannover e Hamburgo, no norte da Alemanha. As imagens mostram pessoas imobilizadas por agentes ou transeuntes são repelidos por policiais com mais força do que o aparentemente necessário.

Debate na política

Apesar de terem surgido há poucos dias, os vídeos já entraram para o debate político. "Não há justificativa para chutar uma pessoa que está detida no chão", afirmou Hermann Schaus, porta-voz de política interna do partido A Esquerda na Assembleia Legislativa de Hessen.

Ao comentar a operação em Düsseldorf, o secretário do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, também se disse, num primeiro momento, chocado com as imagens do incidente. Mas alertou contra tirar conclusões precipitadas.

"Não quero justificar a operação de forma alguma, mas também não quero julgá-la prematuramente", disse Reul, acrescentando que a violência física cometida por policiais não seria ilegal em si e que, em algumas situações, ela seria apropriada, permissível e obrigatória.

A porta-voz de política interna dos Verdes no Parlamento alemão, Irene Mihalic, concorda parcialmente com Reul. "Uma intervenção dura e o uso da força podem ser necessários se a situação assim o exigir, mas só assim", pondera. As gravações da operação policial em Düsseldorf, segundo ela, mostraram, no entanto, o uso de um método "que põe em perigo a saúde e a vida do detido por razões que não consigo ver". Mihalic defende que o incidente seja investigado.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Facebook Messenger | Twitter

| YouTube | App | Instagram | Newsletter