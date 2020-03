Vídeogame para manter a mente ativa

Assim como uma impressão digital, a voz de cada um é única e transmite emoções, ainda que conscientemente a pessoa esteja querendo escondê-las. O Futurando desta semana mostra que, com análises da chamada impressão vocal, empresas usam a tecnologia até mesmo para escolher o melhor candidato para uma vaga de emprego. Mas a questão é polêmica e há quem questione o uso desse tipo de método do ponto de vista ético.

E quando falamos em emoção, às vezes, não há como evitar: as lágrimas escorrem pelo nosso rosto, mesmo em público. Cientistas já sabem que a composição delas é diferente da do líquido que mantém os olhos úmidos, mas ainda não está claro por que choramos quando estamos tristes ou felizes. Acredita-se que chorar é uma forma inata de se comunicar, como você vê no próximo Futurando.

Você já ouviu a expressão "traído pela memória”? É, nem sempre ela funciona quando a gente mais precisa! Todo mundo já passou por isso: ter um nome na ponta da língua, mas não conseguir se lembrar dele. Nosso cérebro é como um grande arquivo de memórias, mas ele também falha. Por que isso ocorre? E por que, mesmo sem querer, algumas lembranças vêm à nossa mente? O Futurando explica e te ensina como se livrar daquela música que "gruda" no ouvido!

Muitas vezes considerados vilões para crianças e jovens, quem diria, os jogos de computador podem ajudar a manter cérebro em forma. Pesquisadores da Alemanha descobriram que games conseguem ser muito benéficos para o cérebro de idosos. Prova disso é um grupo de senhoras de Hamburgo, que já incluiu os jogos na rotina.

E saindo dos mistérios da mente para as novidades da construção civil! Comuns na Europa, as casas em estilo enxaimel também são frequentemente vistas em cidades de colonização alemã no Brasil. Construídas há vários séculos, muitas delas resistem na Alemanha e impressionam pela sustentabilidade. Agora, construtores alemães retomam a técnica, mas com um toque moderno, e sem deixar de lado as novas tecnologias.

Da Europa para a América Latina: na costa do Caribe mexicano o mar geralmente não é azul, mas, sim, marrom de tantas algas. Toneladas delas chegam às praias e não apenas estragam o banho de mar dos turistas, mas também são um problema para o ecossistema. Uma nova técnica transforma essas algas em tijolos, que são usados para construir casas para famílias carentes. Não deixem de conferir na próxima edição do Futurando!

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

O programa é exibido, no Brasil, pelo Canal Futura às terças-feiras, às 22h30 com reprise às quartas 16h30, quintas, sábados e segundas; pela Rede Minas aos sábados, às 14h30, com reprise às sextas-feiras, às 13h30; pela TV Brasil todas as terças, às 21h45, com reprise às quintas, às 3h15; pela TV Cultura as segundas-feiras às 19h45; pela TV Câmara Tupã todos os sábados às 18h, com reprise às terças-feiras, às 19h40 e pela TV Climatempo aos sábados às 9h30, com reprise às terças e aos domingos. Você também pode ver vídeos do programa no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

O Futurando é transmitido ainda em Moçambique pela Rede Tim, aos sábados, às 14h30.