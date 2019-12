Uruguai realiza maior apreensão de drogas da história do país

A Direção Nacional de Aduanas do Uruguai, junto com a polícia, realizou a maior apreensão de drogas da história do país: mais de seis toneladas de cocaína que estavam distribuídas entre contêineres portuários e uma fazenda localizada na província de Soriano, no oeste.

A droga, que seria exportada para a África junto com farinha de soja, foi encontrada na sexta-feira (27/12), após scanners no porto de Montevidéu detectarem anomalias no interior dos contêineres.

Ao todo, o terminal portuário confiscou 3.089 tijolos de cocaína que equivaliam a 4.417 quilos. Essa já seria a maior apreensão da história do país.

Mas, pouco depois da descoberta, a polícia uruguaia invadiu uma fazenda dos proprietários da empresa responsável pelos contêineres e encontrou mais 1,5 tonelada de cocaína. A polícia apontou que a carga total poderia render um 1 bilhão de dólares na Europa.

O diretor da Direção Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, confirmou o fato em entrevista coletiva e alertou que "com a alfândega uruguaia não se brinca".

Borgiani disse que a alfândega já vinha realizando "um trabalho de investigação prudente" sobre a empresa produtora de soja responsável pelos contêineres e monitorando a exportação de mercadorias. Segundo o diretor, a empresa estava testando os movimentos da alfândega em carregamentos anteriores.

O proprietário do local e seu filho - os principais suspeitos de serem os traficantes de drogas - estão sob custódia e prestam depoimento ao Ministério Público.

