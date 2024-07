Von der Leyen é reeleita presidente da Comissão Europeia

18/07/2024 18 de julho de 2024

Política alemã assegurou um segundo mandato à frente do Executivo europeu, apesar do apoio vacilante no período que antecedeu a votação. Ela prometeu reduzir emissões de carbono e reforçar a segurança nas fronteiras.