Um jogo de aventura desenvolvido sob a sombra da guerra

Em meio a alarmes antiaéreos e com colegas lutando contra a Rússia, desenvolvedores ucranianos lançam o remake "Sherlock Holmes: The Awakened". "Sem guerra, o jogo não seria tão sombrio", diz diretor do estúdio.

"Não podemos simplesmente ficar de braços cruzados", tuitou o estúdio ucraniano de videogames Frogwares, algumas horas depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, na manhã de 24 de fevereiro de 2022. Desde então, o estúdio, baseado em Kiev, tem usado suas plataformas de mídia social para não apenas divulgar trailers e anúncios habituais de videogames, mas também para compartilhar informações sobre como é viver e trabalhar durante uma guerra.

Entre as imagens compartilhadas nas contas do estúdio nas redes sociais estão fotos de edifícios destruídos, homens com roupas camufladas e civis escondidos em abrigos antibombas e estações de metrô. Há também imagens de mulheres e crianças fugindo e pessoas trabalhando com seus laptops na banheira ou sentadas no chão.

"Queríamos usar nossa plataforma e nossa posição para lançar alguma luz sobre o que está acontecendo", conta à DW Sergey Oganesyan, de 33 anos, diretor de publicação do Frogwares. "Por sermos uma empresa de jogos, gostaríamos de alcançar especificamente os gamers e contar-lhes sobre os horrores que acontecem diariamente na Ucrânia."

O estúdio acaba de lançar o jogo de aventura policial Sherlock Holmes: The Awakened, desenvolvido inteiramente durante a guerra na Ucrânia.

Adaptações após a invasão russa

Sherlock Holmes: The Awakened foi desenvolvido em apenas um ano. Originalmente, o plano era um novo jogo de mundo aberto, mas o estúdio decidiu fazer um remake de seu título de 2007 — que havia recebido boas críticas na época.

Depois que a guerra começou, o estúdio precisava de um projeto que fosse viável e com probabilidade de sucesso em condições difíceis. O fato de que a história já estava predeterminada pelo original tornou facilitou o trabalho. Os desenvolvedores arrecadaram um adicional de 250 mil euros por meio de crowdfunding e começaram a trabalhar no final de março de 2022.

Houve obstáculos durante o projeto. Logo após a Rússia invadir a Ucrânia, o estúdio fechou temporariamente. "Quando a invasão começou, decidimos dar tempo às pessoas e todo o apoio para ajudá-las a se mudar, deixar o país ou encontrar abrigo em algum lugar no oeste da Ucrânia", conta Oganesyan.

Ele é amigável, mas raramente sorri durante a conversa. Afinal, a situação que está vivendo é muito séria. Alguns de seus colegas se juntaram a organizações humanitárias, outros são membros do exército de voluntários ucraniano e lutam pelo país nas linha de frente.

"Sherlock Holmes: The Awakened" foi parcialmente inspirado pelo universo de H.P. Lovecraft Foto: Frogwares

Após algumas semanas, o estúdio abriu novamente, e os funcionários restantes retomaram o trabalho, da Ucrânia ou do exterior. Foi desenvolvido um modelo híbrido, com alguns programando e projetando inteiramente de casa e outros indo ao escritório — dependendo de onde moravam, de quão seguro era ir ao trabalho e se tinham eletricidade suficiente para ligar e carregar seus laptops.

"O trabalho ajuda a distraí-los da guerra", diz Oganesyan. E, é claro, dá dinheiro, o que é desesperadamente necessário. Segundo ele, cada membro da equipe do Frogwares doou em média 2.800 euros desde o início da guerra — principalmente para apoiar o Exército ucraniano e fornecer ajuda humanitária.

Guerra como parte do cotidiano

Kiev não é apenas a capital da Ucrânia, mas também o centro da indústria tecnológica do país. Mais de 250 mil pessoas trabalhavam com TI e tecnologia antes da invasão russa — incluindo dezenas de milhares no setor de games e esportes eletrônicos.

Após mais de um ano de guerra, os moradores de Kiev se acostumaram ao estado de emergência, diz Oganesyan. Não há mais cortes de energia, mas as sirenes ainda soam várias vezes ao dia para alertar a população para ataques aéreos. Mas muitas pessoas na capital não reagem mais a eles. Em vez de correr para um abrigo a cada vez que o alarme soa, elas esperam que nada de ruim aconteça.

Em cidades no leste da Ucrânia e em campos de batalha como Kharkiv, Kherson e Zaporíjia, que estão sob fogo constante das forças russas, a situação é, naturalmente, muito diferente.

Aventura sombria: o remake de Sherlock Holmes

A guerra teve uma enorme influência sobre os desenvolvedores e também sobre sua aventura de horror Sherlock Holmes: The Awakened.

"Não acho que seja possível separar as coisas. Acho que o jogo não teria sido tão sombrio como é agora", diz Oganesyan.

Na aventura, os jogadores assumem o papel do detetive Sherlock Holmes. A missão é resolver casos criminais por meio de uma dedução inteligente. Com a ajuda de suas próprias observações, documentos e objetos, bem como de depoimentos de testemunhas e suspeitos, as cenas do crime são reconstruídas, e os perpetradores, rastreados.

A história começa em 1882 no bairro de Sherlock Holmes. Sempre com o amigo Dr. Watson ao seu lado, o jovem detetive é um excelente observador, que exala superioridade intelectual por meio de suas perguntas inteligentes e conclusões lógicas. Ele é contratado por um londrino rico para encontrar seu empregado doméstico desaparecido.

Em "Sherlock Holmes: The Awakened", jogadores precisam solucionar um misterioso crime Foto: Frogwares

Mistérios e becos sem saída

Embora a narrativa comece de forma direta, ela vai gradualmente se desviando para o fantástico. Inspirado no mito de Cthulhu, criado pelo autor de terror americano H.P. Lovecraft (1890-1937), o mundo ao redor de Sherlock Holmes se torna cada vez mais bizarro e aterrorizante. Cthulhu é descrito por Lovecraft como uma divindade extraterrestre com um rosto cheio de tentáculos que é capaz de mergulhar toda a humanidade na ruína.

Mais e mais símbolos místicos e referências a Cthulhu aparecem à medida que o jogo avança. Sherlock Holmes de repente se encontra em lugares sobrenaturais e tem dificuldade de entender as reviravoltas misteriosas, fazendo com que ele comece a duvidar de sua sanidade.

Os jogadores devem manter a cabeça fria e tirar conclusões lógicas, o que nem sempre é tão fácil quanto parece. Há muitos becos sem saída — o que torna mais fácil cair em armadilhas.

O jogo deliberadamente deixa os gamers sozinhos para resolver o mistério, o que muitas vezes pode ser frustrante. Por outro lado, é esperado que um jogo de detetive realmente desafie que o joga.