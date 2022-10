UE firma acordo para banir motores a combustão até 2035

Estados-membros, Parlamento Europeu e Comissão Europeia aprovam medida que integra estratégia do bloco para reduzir emissões de CO2 e atingir neutralidade climática no continente até 2050.

Os 27 Estados-membros da União Europeia (UE), o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia chegaram a um acordo a redução de 100% das emissões de CO2 geradas por motores a combustão até 2035.

A medida, prevista no pacote de ações de combate às mudanças climáticas da UE, o chamado Fit for 55, eliminará a comercialização de automóveis e vans a gasolina ou diesel. O fim do motor de combustão foi aprovado pelo Parlamento Europeu em 8 de junho, mas ainda era necessário o aval da 27 nações e do Executivo da UE.

O pacote visa reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa em 55% até 2030 – em relação aos níveis de 1990 – para tornar viável a meta de atingir a neutralidade climática no continente até 2050.

"Uma decisão histórica da UE para o clima, que confirma em definitivo a meta de 100% de veículos com emissão zero até 2035, com fases intermediárias entre 2025 e 2030", comemorou através do Twitter o europarlamentar francês Pascal Canfin, que preside a Comissão Ambiental do Parlamento Europeu.

Não chegou ser cogitada a proibição da circulação dos veículos com motores a combustão após 2035. A previsão é que esses automóveis e vans sejam substituídos gradualmente no mercado.

Os automóveis são responsáveis por 12% de todas as emissões de CO2 na UE, enquanto os demais meios de transporte, emitem em torno de um quarto do total.

Os Estados-membros devem, a partir de agora, transformar as novas regulamentações em lei.

rc (AFP, dpa, Reuters)