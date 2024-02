UE eleva pressão contra lei húngara de "defesa da soberania"

Comissão Europeia notifica Budapeste por violação dos valores democráticos do bloco. Nova legislação visa restringir financiamento de campanhas eleitorais da oposição antes de eleições cruciais no país e na UE.

Autoridades da União Europeia (UE) informaram nesta quarta-feira (07/02) que deram início a procedimentos formais contra a Hungria, após o governo do premiê ultradireitista Viktor Orban aprovar a chamada Lei de Defesa da Soberania Nacional.

O governo em Budapeste afirma que a nova lei tem como objetivo restringir a influência externa no país. Os críticos, porém, apontam que a legislação foi criada no intuito de silenciar a oposição e o bloquear o financiamento de campanhas políticas, meses antes das eleições municipais húngaras e de uma crucial votação para o Parlamento Europeu, em junho.

Uma porta-voz da Comissão Europeia afirma que o rígido regime de monitoramento, aplicação e penalização previsto na lei pode "ferir gravemente a democracia na Hungria". A legislação, aprovada no ano passado, criminaliza o financiamento externo de campanhas eleitorais e cria o Departamento de Proteção à Soberania, uma autarquia com amplos poderes investigativos.

O Executivo da UE enviou uma notificação formal à Hungria, relatando as violações das regulamentações do bloco europeu. Essa medida, chamada procedimento de violação, dá a Budapest um prazo de dois meses para responder a Bruxelas.

Caso a resposta não seja considerada satisfatória pela Comissão, a questão poderá ser decidida no Tribunal de Justiça da UE. Antes disso, porém, poderão haver novas notificações e outras datas-limite a serem impostas a Budapeste.

Rota de colisão com Bruxelas

O caso deve inflamar ainda mais as tensões entre a UE e a Hungria, após Bruxelas suspender o repasse de 22 bilhões de euros (R$ 117 bilhões) em financiamentos para Budapeste em razão de preocupações com a preservação do Estado de direito no país.

A Hungria costuma repetir alegações de que a UE e outros países, especialmente os Estados Unidos, apoiam grupos de oposição húngaros com o objetivo de influenciar os eleitores. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA Matthew Miller afirmou em dezembro que a nova lei é "inconsistente com nossos valores compartilhados de democracia, liberdade individual e com o Estado de direito".

O partido de Orban, o Fidesz, alega que a lei vai impedir "truques eleitorais", depois de acusar as siglas de oposição de receberem fundos de uma ONG sediada nos EUA antes das eleições de 2022.

Um porta-voz do governo húngaro afirmou em postagem na rede social X que Bruxelas decidiu "atacar" a Lei de Defesa da Soberania em razão de ela ser "criada para restringir a influência estrangeira" no país. Ele afirma que o reforço da legislação foi aprovado por 98% da população em uma consulta nacional. Entretanto, somente 1,5 milhão dos 8 milhões de eleitores participaram da votação.

Desde 2015 o governo húngaro vem utilizado esses questionários, apoiados por campanhas publicitárias massivas, para dar legitimidade a suas políticas e se contrapor à União Europeia.

rc (AFP, DPA)