Ucrânia quer atletas russos fora dos Jogos Olímpicos de 2024

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, repudiou a participação de atletas russos – mesmo sob bandeira neutra – nos próximos Jogos Olímpicos, em Paris. O posicionamento de Zelenski foi manifestado depois que ele se reuniu com Thomas Bach, chefe do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Na semana passada, Bach afirmou que ainda não havia uma decisão sobre o status da participação de atletas russos e belarrussos nos Jogos de Paris de 2024. Em fevereiro, o COI emitiu orientações aos órgãos reguladores do esporte para remover atletas da Rússia e de Belarus das competições devido à guerra travada por Moscou em solo ucraniano.

O governo ucraniano ficou desapontado com a ideia de que os atletas russos e belarrussos possam competir sob uma bandeira neutra. "Não se pode tentar ser neutro quando os fundamentos da vida pacífica estão sendo destruídos e os valores humanos universais estão sendo ignorados", disse Zelenski em um comunicado.

O presidente da Ucrânia acrescentou que a única resposta a Moscou é "o completo isolamento do Estado terrorista no cenário internacional e isso se aplica, em particular, a eventos esportivos internacionais". Desde o início da guerra, segundo dados de Kiev, 184 atletas ucranianos foram mortos pelas forças russas.

"Todas suas bandeiras estão manchadas de sangue"

"Só podemos dizer uma coisa: uma bandeira branca ou neutra é impossível para os atletas russos, pois todas as suas bandeiras estão manchadas de sangue", disse Zelenski, em uma mensagem em vídeo publicada após o comunicado escrito.

O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA recentemente apoiou a ideia de explorar a possibilidade de permitir a participação de atletas russos e belarrussos nos Jogos Olímpicos de 2024 – desde que não compitam com as bandeiras ou cores de seus países.

Bach comunicou que ainda não há um prazo para uma decisão final sobre o assunto.

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, com sede em Pequim e que ocorreram poucos dias antes da invasão russa da Ucrânia, os atletas russos foram autorizados a competir somente sob a bandeira do comitê olímpico da Rússia devido a violações de doping – um relatório da Agência Mundial Antidoping (Wada) revelou em 2015 um sistema de doping estatal, que incluiu a destruição de centenas de amostras de exames positivos de atletas russos.

