Ucrânia emite selo especial com desenho de Banksy

Imagem do famoso artista britânico mostra um menino derrotando um lutador de judô adulto, em uma referência à história bíblica de Davi e Golias e em uma alusão a Vladimir Putin, que gosta de posar com a faixa preta.

Um pequeno item está sendo bastante cobiçado pelos ucranianos: um selo especial emitido pela Ucrânia para marcar o primeiro aniversário da guerra de agressão russa.

A imagem é uma reprodução de um desenho feito pelo famoso artista de rua britânico Banksy na cidade de Borodianka, localizada no subúrbio de Kiev. Na imagem, um menino derrota um lutador de judô adulto, em uma referência à história bíblica de Davi e Golias.

Ao mesmo tempo, é uma alusão ao presidente russo, Vladimir Putin, que é um lutador de judô e gosta de ser fotografado pela imprensa com a faixa preta.

Ao lado do desenho no selo está escrito: "Putin, caia fora!"

Apoio à Ucrânia

Banksy, que esconde sua verdadeira identidade, confirmou em sua conta no Instagram a autoria do mural em Borodianka e agradeceu a homenagem.

No ano passado, o artista leiloou várias de suas obras em serigrafia para financiar o fornecimento de ajuda humanitária à Ucrânia.

De acordo com relatos da mídia, longas filas se formaram em frente à principal estação de correios em Kiev no início das vendas.

Borodianka se tornou um dos símbolos da devastação causada pela guerra. Logo no início da invasão russa, no final de fevereiro de 2022, o pequeno município de 13 mil habitantes localizado a cerca de 50 quilômetros da capital da Ucrânia passou a ser palco de intensos combates.

No início de abril, Borodianka foi libertada das tropas russas. Autoridades ucranianas organizaram então uma excursão até a cidade para jornalistas da imprensa internacional para mostrar as consequências destes combates e da ocupação russa. Mais de 90% do centro de Borodianka foi destruído

Em meados de novembro passado, Banksy divulgou imagens de uma série de obras que pintou em paredes na Ucrânia

