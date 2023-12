Ucrânia diz ter derrubado 30 drones lançados pela Rússia

Russos atacam Kiev e outras áreas do país com aparelhos de fabricação iraniana. Moscou reporta duas mortes em bombardeio em região ucraniana ocupada.

A Rússia atacou a capital ucraniana com drones de fabricação iraniana na madrugada deste sábado (16/12) e lançou dezenas de outros sobre outras regiões do país.

"O sexto ataque aéreo contra Kiev desde o início do mês", disse o chefe da Administração Militar de Kiev, Sergei Popko, que informou que a Rússia retomou as táticas de maio passado, quando combinou e alternou constantemente os tipos de ataques aéreos entre drones e mísseis de cruzeiro.

"Esta noite, após três dias de ameaças balísticas, o inimigo lançou novamente Shahed (iranianos) sobre a capital. Os veículos aéreos não tripulados atacaram em grupos, em ondas e de diferentes direções. Todos os alvos inimigos foram destruídos por forças e meios de defesa aérea", disse Popko. Ele explicou que ninguém ficou ferido na cidade em decorrência da ação da defesa antiaérea e da queda de fragmentos.

Ele enviou ainda uma mensagem à população da capital, afirmando que "o inimigo intensificou os ataques aéreos contra a principal cidade do país e por isso peço a todos os residentes de Kiev que não ignorem os alarmes antiaéreos e sigam sempre as instruções de segurança". A Força Aérea Ucraniana observou que a Rússia atacou o país de três direções, com um total de 31 drones Shahed-136/131, dos quais todos, exceto um, foram interceptados.

Drones na Rússia

"Como resultado de operações militares, 30 Shahed foram destruídos dentro das fronteiras das regiões de Dnipropetrovsk, Kiev, Vinitsia, Chernihiv, Sumi, Poltava Cherkasi, Kherson, Zaporíjia, Mikolayiv e Khmelnytsky”, escreveu a Força Aérea da Ucrânia no Telegram.

O chefe da Administração Militar da região sul de Kherson, Oleksandr Prokudin, afirmou na mesma plataforma que três pessoas ficaram feridas – dois homens de 51 e 55 anos e um médico que estava de serviço num centro médico – pela queda de fragmentos de drones.

Os invasores russos, por sua vez, relataram a morte de duas pessoas em bombardeios ucranianos na parte ocupada da região de Kherson.

O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reportou 41 bombardeios ucranianos nas últimas 24 horas neste território fronteiriço com a Ucrânia, que é frequentemente alvo de ataques.

Além disso, o Ministério da Defesa russo garantiu que 32 drones ucranianos foram abatidos num ataque massivo contra a península ucraniana da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. Também ocorreram ataques de drones em vários distritos da região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia.

md (EFE, AFP)