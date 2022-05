Conflitos Ucrânia

Ucrânia diz que russos controlam metade de Sievierodonetsk

Importante cidade industrial do Donbass, no leste do país, vem sendo destruída por massiva ofensiva das forças russas, que rumam, entre batalhas de rua, para a área central. Milhares de civis refugiam-se em porões.