Ucrânia diz não descartar que avião tenha sido abatido por míssil

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, afirmou nesta sexta-feira (10/01) que não descarta que um míssil tenha causado a queda de um avião de passageiros ucraniano perto de Teerã no início desta semana, mas que a hipótese - apontada por EUA, Canadá e Reino Unido - ainda não foi confirmada.

Em seguida, ele pediu que governos de outros países compartilhassem dados para ajudar a esclarecer a causa da queda do Boeing 737-800 da companhia aérea Ukraine International Airlines, que deixou 176 mortos de sete países.

"Dadas recentes declarações de líderes na mídia, nós pedimos a todos os parceiros internacionais – notadamente os governos dos EUA, Canadá e Reino Unido – que enviem dados e evidências sobre o desastre à comissão que investiga as causas", frisou Zelenski.

O presidente afirmou ainda que conversaria com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, sobre o caso nesta sexta-feira à tarde.

O diretor da Agência de Aviação Civil do Irã, Ali Abedzadeh, afirmou nesta sexta-feira que a aeronave não foi derrubada por um míssil e pediu que todos aguardem o resultado da análise das caixas-pretas.

"Qualquer comentário ou relatório sobre o que aconteceu antes de analisar as caixas-pretas é inválido, mas posso dizer que o avião não foi atingido por um míssil", frisou Abedzadeh em entrevista coletiva.

Ele solicitou que "se têm provas e informações, que sejam apresentadas ao mundo e à Agência de Aviação Civil". O diretor explicou que "houve fogo durante mais de um minuto enquanto o avião voava" e que a localização dos destroços "mostra que o piloto tentou retornar [ao aeroporto de Teerã]".

Após relatos de que o avião teria sido abatido por um míssil, o Ministério das Relações Exteriores do Irã informou nesta sexta-feira que o país convidou a Ucrânia e a americana Boeing a participar da investigação.

Alemanha pede "a maior transparência possível"

O ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, fez eco aos apelos de Zelenski para uma cooperação. Falando à emissora alemã de televisão n-tv, Maas pediu a "maior transparência possível" nas investigações.

"Eu acho que todos os lados reconheceram que já passou o tempo da escalada militar, que faz sentido falar uns com os outros", afirmou.

Farhad Parvaresh, representante do Irã na Organização Internacional da Aviação Civil, afirmou que o país estava comprometido com uma investigação transparente e preparado para fornecer vistos aos investigadores acreditados.

A National Transportation Safety Board, agência independente do governo americano dedicada à investigação de acidentes aéreos, disse também que aceitou um convite do Irã para participar das investigações. A lei de aviação das Nações Unidas dá à agência investigadora o direito de participar de qualquer investigação envolvendo aviões projetados e construídos nos EUA.

O Canadá, que perdeu 63 cidadãos no acidente, também designou um investigador para o caso. Os convites foram estendidos também à Suécia e ao Afeganistão. A França, que produziu os motores do avião, também pode enviar investigadores.

Possibilidade de um ataque acidental

O avião de passageiros ucraniano caiu poucas horas depois de o Irã lançar mísseis iranianos contra duas bases usadas por tropas americanas no Iraque, numa operação em retaliação pela morte do general iraniano Qassim Soleimani.

Tanto os EUA como o Canadá disseram que há provas de que o Irã abateu o avião, possivelmente por engano. O Reino Unido também endossou a possibilidade.

Um vídeo divulgado pelo "The New York Times" e verificado pelo grupo investigativo Bellingcat, especializado na checagem de informações disponíveis ao público, mostra o que parece ser um míssil atingindo um avião perto do aeroporto de Teerã, na mesma área em que a aeronave de passageiros caiu.

Nick Waters, investigador do Bellingcat, afirmou em entrevista à DW que o vídeo mostra uma explosão em pleno ar ocorrendo ao longo da trajetória de voo do avião. Waters disse que, embora ele não possa descartar a explicação do Irã, as evidências são atualmente a favor da hipótese do míssil.

"Atualmente, a informação que temos e que estava disponível indica ser mais provável que ele tenha sido abatido", sublinhou.

A aeronave ucraniana, que caiu poucas horas depois do ataque iraniano a bases no Iraque, decolou do aeroporto de Teerã às 6h12 da manhã (horário local) e foi lhe dado permissão para subir até 26 mil pés (quase 8 mil metros), afirmou umrelatório preliminar das autoridades iranianas nesta quinta-feira. Seis minutos depois, o avião caiu perto da cidade de Sabashahr.

As autoridades ucranianas disseram que 82 iranianos, 63 canadenses e 11 ucranianos haviam embarcado no avião. Devido à ausência de voos diretos, a rota entre Toronto e Teerã via Kiev é popular entre canadenses com ascendência iraniana que visitam o Irã.

