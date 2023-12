Ucrânia bombardeia navio russo na Crimeia

A Ucrânia afirmou nesta terça-feira (26/12) ter destruído um navio russo no porto de Feodosia, na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Horas depois, Moscou confirmou o ataque ao navio Novocherkassk, mas disse que a embarcação foi apenas "danificada". O governador da Crimeia empossado pela Rússia, Sergei Aksyonov, informou que uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. Segundo ele, seis edifícios foram danificados no ataque e seus moradores, evacuados.

O comandante da Força Aérea ucraniana, tenente-general Mikola Oleschuk, comemorou o ataque ocorrido na noite de segunda-feira, afirmando que a frota russa é "cada vez menor". Ele agradeceu aos pilotos da aeronáutica e a todos os envolvidos na operação. Em imagens publicadas no Telegram é possível ver um grande incêndio no porto.

As Forças de Defesa do Sul da Ucrânia explicaram, em comunicado, que o Novocherkassk é um navio construído para a União Soviética pela Polônia socialista entre 1975 e 1991. A primeira tentativa de ataque ao navio de desembarque russo havia ocorrido em 24 de março de 2022, no porto da cidade ocupada de Berdiansk.

"Hoje, o navio foi afundado", comemoraram as Forças de Defesa ucranianas no Telegram.

Na plataforma de mensagens, a Força Aérea Ucraniana mencionou que a embarcação estaria transportando Shaheds (drones explosivos iranianos usados ​​regularmente pela Rússia contra a Ucrânia).

Novocherkassk é um navio construído para a União Soviética pela Polônia socialista entre 1975 e 1991 Foto: Katrina Kochneva/Zumapress/picture alliance/dpa

Rússia não confirma a versão

Embora a Ucrânia afirme ter afundado o navio, Moscou disse que a embarcação foi apenas "danificada".

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, a embarcação foi atingida numa base na cidade de Feodosia por mísseis guiados lançados por aviões.

Na versão do Kremlin, dois caças ucranianos foram destruídos por fogo antiaéreo durante o ataque. A Força Aérea da Ucrânia não informou se sofreu perdas na operação.

Zelenski comemora ataque

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeceu à força aérea do país pelo ataque à Crimeia ocupada.

"Estou grato à nossa Força Aérea pelo impressionante reabastecimento da frota subaquática russa do Mar Negro com outro navio. Os ocupantes não terão um único lugar pacífico na Ucrânia", escreveu no Telegram, insinuando que o navio havia sido afundado.

Imagens que circulam nas redes sociais e que não puderam ser verificadas pela DW de forma independente mostram o ataque aéreo noturno seguido de uma grande explosão, que autoridades ucranianas disseram acreditar ter sido causada por munições a bordo.

"Podemos ver quão poderosa foi a explosão, como foi a detonação. Depois disso, é muito difícil que um navio siga em operação, porque não se trata de um foguete, é a detonação de munições", disse o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat, à Rádio Free Europe.

Fotos do local divulgadas pela agência de notícias russa TASS não deram nenhuma pista sobre a extensão dos danos ao navio, mostrando apenas o porto de longe, com fumaça sobre a área.

le (Lusa, ots)